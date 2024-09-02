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Регион
2 сентября, 09:43

Россиянам рассказали о смертельной заразе из кофемашин

Биолог Лялина: В грязных кофемашинах водятся бактерии, вызывающие менингит

Любителей кофе предупредили об опасности покупки напитков в кофейнях. Если в заведении не уделяют особого внимания чистоте кофемашины, то есть риск подхватить смертельный недуг. Об этом заявила NEWS.ru биолог Ирина Лялина.

Специалист напомнила, что в местах общепита кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, а персонал пренебрегает должной чисткой прибора. Если в резервуарах оставлять воду и молоко и тщательно не просушивать кофемашину после использования, то во влажной среде могут завестись и размножиться различные бактерии: ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи.

Врач рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья
Врач рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья

«Подобные микроорганизмы устойчивы к внешним воздействиям. Например, выживают при температуре до 96 градусов Цельсия. Именно до такой температуры нагреваются детали кофемашины. Выросшие в таких условиях грибки или бактерии устойчивы к подобным воздействиям», — отметила она.

Например, в кофейной гуще могут завестись энтерококки, вызывающие менингит. Это заболевание смертельно опасно и вызывает такие осложнения, как глухота и эпилепсия, а также задержка развития у детей. Кроме того, энтерококки провоцируют кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить кофе. Безопасной альтернативой этого напитка могут стать кофейные зёрна в шоколаде. Их необязательно перемалывать: если употреблять их в чистом виде, эффект будет сравним с чашкой горячего напитка.

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freepik

Алёна Зиновьева
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