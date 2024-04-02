Врач рассказала, сколько чашек кофе в день можно пить без вреда для здоровья

Люди без жалоб на плохое самочувствие могут выпивать по две-три порции кофе в день, при этом не будет вреда здоровью. Так считает терапевт и кардиолог Виктория Львовская.

"Думаю, две-три чашки максимум. Одна чашка никому не помешает, и даже наоборот, будет активировать систему детокса организма", — посоветовала врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, в растворимом кофе примерно на 30–50 процентов меньше кофеина, но всё зависит от производителя. Такой напиток полезен, но важно помнить, что в нём содержится больше алкалоидов и теобромина, чем в зерновом. Помимо того, в растворимом кофе есть оргкислоты, аминокислоты, витамины группы В и магний, поэтому в умеренных количествах он полезен для здоровья.

Львовская добавила, что также важно прислушиваться к своему организму. Так, если человек выпивает напиток после пяти вечера и при этом не хочет спать, значит, его обмен веществ по кофе замедлен. Тогда нужно быть осторожнее тем, у кого повышенное давление, склонность к учащённому пульсу и тахикардия, резюмировала кардиолог.