Учёные выяснили, почему кофе оказывает слабительный эффект

Кофе является любимым напитком у многих людей, хотя и имеет довольно неожиданное свойство — послабляющий эффект. Учёные из США провели исследование и выяснили, что дело не в кофеине, а в гормоне гастрине. Именно он является виновником повышенной активности мускулатуры кишечника, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале The Mirror.

По информации учёных, около 30% людей испытывают слабительный эффект от кофе. Кроме того, специалисты провели эксперимент на крысах и установили, что в испражнениях грызунов, которым не давали напиток, было больше бактерий. Это указывает на антибактериальные свойства кофе. А у тех особей, кто употреблял напиток, пищеварительный тракт оказался чище.