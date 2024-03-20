7 жутких причин, почему вам нужно перестать пить кофе литрами прямо сейчас

Многие не могут представить свою жизнь без кофеина. Для них напиток — единственный способ взбодриться утром. Это вещество действительно улучшает работоспособность и повышает активность мозга. Но у него есть куча побочных эффектов, которые перекрывают все плюсы от употребления. Чем же так опасен этот напиток в больших количествах?

1. Кофе может навредить людям с хроническими заболеваниями

Вредно ли пить кофе, если у вас есть хронические заболевания? Фото © Freepik

Некоторым категорически нельзя пить кофе. От него может ухудшиться здоровье у россиян с болезнями сердца, например гипертонией. Также "эликсир бодрости" в силах ухудшить состояние у людей, предрасположенных к нервному перевозбуждению. А лица, страдающие бессонницей, и вовсе рискуют лишиться из-за напитка сна.

2. На лице появятся морщины

Вред растворимого кофе станет быстро заметен, если пить его слишком часто. От напитка могут развиться проблемы с кожей, в частности появятся прыщи и морщины. В результате за несколько лет его употребления внешний вид человека может ухудшиться.

3. Из-за кофе может появиться диабет

Кофе с молоком пить вредно, потому что в него вы добавляете много сахара. Фото © Freepik

Практически ни один человек не может пить кофе в чистом виде, поскольку он очень горький. Поэтому ещё одна причина, доказывающая вредность напитка в больших количествах, — потребление и большого количества подсластителя. Некоторые добавляют в чашку более вредные добавки — сливки и сиропы. Из-за них может развиться сахарный диабет.

4. Формируется кофеиновая зависимость

Кофе вреден ещё и тем, что "слезть" с него не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Существование зависимости от этого напитка медициной ещё не доказано, но зато тысячи бедолаг по всему миру уже испытали "эффект отмены". Вы тоже можете попробовать отказаться от употребления кофе и посмотреть, что будет в первый месяц. Скорее всего, после того, как прекратите его пить, несколько дней будете чувствовать сильную сонливость. К тому же по утрам будет очень сложно взбодриться без этого напитка.

Некоторые любители кофе сталкиваются и с более неприятными последствиями при попытках отказаться с кофеина. Они начинают быстрее уставать, их настроение ухудшается, а многие даже становятся невнимательными.

5. Начинают дрожать руки

Количество выпиваемых чашек в сутки влияет на то, что принесёт кофе, — пользу или вред. Фото © Freepik

От кофе может появляться даже тремор. Многие злоупотребляющие напитком жалуются на дрожание рук. В течение дня эти симптомы мешают человеку сфокусироваться на работе и выполнять её качественно.

6. Из организма уходят полезные микроэлементы

Ещё одна причина, почему кофе вреден: из-за него из организма утекают важные вещества. Если человек будет пить более 500 миллилитров напитка в день, то станет терять кальций и магний. В результате кости ослабнут (пусть и не за месяц, а за год). К тому же, если пить слишком много кофе, нервная система тоже окажется под ударом. Появятся раздражительность и апатия.

7. Может случиться передозировка кофе

Какой вред здоровью несёт кофе, если наступает передозировка? Фото © Freepik

Многие не задумываются, вреден ли кофе в больших количествах. В результате в течение дня перебарщивают с напитком — употребляют по пять-десять чашек. Но если выпить слишком много кофеина, то есть риск передозировки. Если она наступит, то у человека начнёт быстрее биться сердце, а тело — активно потеть. Многие даже сталкиваются с тем, что у них при передозировке кофе путаются мысли.

Сколько кофе безопасно пить и нужно ли от него отказываться?

Полностью отказываться от напитка необязательно, тем более что у вас это вряд ли получится. Но нужно начать жёстко контролировать объёмы его потребления. Так, рекомендуется выпивать в день не более трёх чашек объёмом 150 миллилитров (суммарно — максимум 450 миллилитров). Тогда никакой из вышеназванных симптомов беспокоить не будет.