От полубога до папочки: Как менялись стандарты мужской красоты от Древней Греции до наших дней
Сначала был культ атлетичного тела. Потом настало время утюжков для волос. Спустя триста лет в моду вошёл лишний вес. Ну а в двадцатом веке мужчины начали преображаться едва ли не чаще женщин.
Стандарты мужской красоты менялись вместе с эпохами, но одно оставалось неизменным: сначала кто-то задавал тренд, потом его подхватывали все остальные. Вот как это происходило со времён Древней Греции до наших дней.
Древняя Греция: 800–146 годы до нашей эры
Кадр © "Троя", режиссёр В. Петерсен, сценарист Д. Бениофф / Kinopoisk.ru
Идеальных мужчин в Древней Греции сравнивали с богами: их тела были мускулистыми и стройными. Хотя этот образ был популярен в искусстве того времени, но практически недостижим в реальности. Даже сейчас такого уровня прорисовки мышц можно добиться лишь с помощью компьютерной графики. Что касается "правильной" причёски, то древние греки предпочитали длинные волосы, собранные лентой.
Елизаветинская эпоха: 1558–1603 годы
Кадр © "Две королевы", режиссёр Д. Рурк, сценаристы Б. Уиллимон, Д. Гай / Kinopoisk.ru
Английские мужчины времён правления королевы Елизаветы I не интересовались рельефными прессами. Мускулистая верхняя часть тела ассоциировалась с крестьянами. Вместо этого в высшем обществе ценили мощные ноги, стройные бёдра и сильные икры. А на голове носили длинные вьющиеся волосы, уложенные воском с помощью горячих утюжков.
Позолоченный век: конец 1800-х – начало 1900-х годов
Фото © Wikipedia / Neosho Absecon
В XIX веке восприятие мужской красоты кардинально изменилось. В эпоху индустриализации массивное туловище с широкой талией и заметным животом говорило о завидном финансовом положении. В США даже начали открываться "клубы толстяков" для богачей. А стандартом стильной причёски считался простой боковой пробор на аккуратно подстриженных коротких волосах.
Золотой век Голливуда: 1920-е – конец 1950-х годов
Фото © Wikipedia / Mutiny on the Bounty trailer
С появлением коммерческого кино идеальный мужской образ снова изменился. Выяснилось, что камера полнит людей на экране. Поэтому актёры старались быть подтянутыми, хотя и не обязательно мускулистыми. А поклонники ни в чём от них не отставали. Модные стрижки тоже обновились. Волосы оставляли короткими или средней длины, чтобы можно было зачесать их назад и сделать боковые проборы.
Эпоха контркультуры: середина 1960-х – 1970-е годы
Фото © Wikipedia
Поколение бэби-бумеров променяло маскулинность на андрогинность. Мужественные пропорции тела уступили место стройности и даже худобе. Примерами для подражания стали The Beatles, Дэвид Боуи и Джими Хендрикс. В топ популярных мужских причёсок вышли "шлемы", бакенбарды, хвостики и афро.
Декада бодибилдинга: 1980-е
Фото © Wikipedia / Harry Chase, Los Angeles Times
В 1980-е годы в моду вошли накачанные мышцы. Бодибилдинг прославляли такие звёзды, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, поэтому он быстро набрал популярность. Лучшим выбором для причёски стал вариант с короткими волосами на передней части головы и длинными — на затылке.
Эпоха миллениалов: 1990–2000-е годы
Кадр © "В погоне за мечтой", режиссёр Алекс Смит, Эндрю Дж. Смит, сценаристы Алекс Смит, Эндрю Дж. Смит / Kinopoisk.ru
Спортивные и мускулистые тела всё ещё ценились, но не были обязательными. Достаточно было оставаться стройным и не впадать в какие-то крайности. С причёсками тоже стало проще. Теперь можно было носить всё что угодно и при этом не бояться перешёптываний за спиной.
Эпоха "папиного" тела: с 2015 года по настоящее время
Фото © Shutterstock / FOTODOM
Образ "папы" обрёл популярность в середине 2010-х. Он стал ответом на культ худого тела без капли жира. Смысл в том, чтобы не заморачиваться над недостатками фигуры. Тело должно выглядеть здоровым, но не идеальным. Эту идеологию поддержали такие звёзды, как Леонардо Ди Каприо и Крис Пратт. Под стать фигуре и причёска: аккуратная короткая стрижка, не требующая сложной укладки.
"Троя", режиссёр В. Петерсен, сценарист Д. Бениофф / Kinopoisk.ru, © Shutterstock / FOTODOM