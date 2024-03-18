От полубога до папочки: Как менялись стандарты мужской красоты от Древней Греции до наших дней

Стандарты мужской красоты менялись вместе с эпохами, но одно оставалось неизменным: сначала кто-то задавал тренд, потом его подхватывали все остальные. Вот как это происходило со времён Древней Греции до наших дней.

Древняя Греция: 800–146 годы до нашей эры

Кадр © "Троя", режиссёр В. Петерсен, сценарист Д. Бениофф / Kinopoisk.ru

Идеальных мужчин в Древней Греции сравнивали с богами: их тела были мускулистыми и стройными. Хотя этот образ был популярен в искусстве того времени, но практически недостижим в реальности. Даже сейчас такого уровня прорисовки мышц можно добиться лишь с помощью компьютерной графики. Что касается "правильной" причёски, то древние греки предпочитали длинные волосы, собранные лентой.

Елизаветинская эпоха: 1558–1603 годы

Кадр © "Две королевы", режиссёр Д. Рурк, сценаристы Б. Уиллимон, Д. Гай / Kinopoisk.ru

Английские мужчины времён правления королевы Елизаветы I не интересовались рельефными прессами. Мускулистая верхняя часть тела ассоциировалась с крестьянами. Вместо этого в высшем обществе ценили мощные ноги, стройные бёдра и сильные икры. А на голове носили длинные вьющиеся волосы, уложенные воском с помощью горячих утюжков.

Позолоченный век: конец 1800-х – начало 1900-х годов

В XIX веке восприятие мужской красоты кардинально изменилось. В эпоху индустриализации массивное туловище с широкой талией и заметным животом говорило о завидном финансовом положении. В США даже начали открываться "клубы толстяков" для богачей. А стандартом стильной причёски считался простой боковой пробор на аккуратно подстриженных коротких волосах.

Золотой век Голливуда: 1920-е – конец 1950-х годов

С появлением коммерческого кино идеальный мужской образ снова изменился. Выяснилось, что камера полнит людей на экране. Поэтому актёры старались быть подтянутыми, хотя и не обязательно мускулистыми. А поклонники ни в чём от них не отставали. Модные стрижки тоже обновились. Волосы оставляли короткими или средней длины, чтобы можно было зачесать их назад и сделать боковые проборы.

Эпоха контркультуры: середина 1960-х – 1970-е годы

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Поколение бэби-бумеров променяло маскулинность на андрогинность. Мужественные пропорции тела уступили место стройности и даже худобе. Примерами для подражания стали The Beatles, Дэвид Боуи и Джими Хендрикс. В топ популярных мужских причёсок вышли "шлемы", бакенбарды, хвостики и афро.

Декада бодибилдинга: 1980-е

Фото © Wikipedia / Harry Chase, Los Angeles Times

В 1980-е годы в моду вошли накачанные мышцы. Бодибилдинг прославляли такие звёзды, как Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне, поэтому он быстро набрал популярность. Лучшим выбором для причёски стал вариант с короткими волосами на передней части головы и длинными — на затылке.

Эпоха миллениалов: 1990–2000-е годы

Кадр © "В погоне за мечтой", режиссёр Алекс Смит, Эндрю Дж. Смит, сценаристы Алекс Смит, Эндрю Дж. Смит / Kinopoisk.ru

Спортивные и мускулистые тела всё ещё ценились, но не были обязательными. Достаточно было оставаться стройным и не впадать в какие-то крайности. С причёсками тоже стало проще. Теперь можно было носить всё что угодно и при этом не бояться перешёптываний за спиной.

Эпоха "папиного" тела: с 2015 года по настоящее время

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