День Земли, Международный день астрологии, День весеннего равноденствия: Праздники и приметы 20 марта

День Земли

Дата в 2024 году: 20 марта, среда.

Международный праздник.

День Земли (Earth Day) празднуется во всём мире 20 марта. Эта дата была выбрана и официально утверждена в 1971 году ООН, потому что на неё выпадает День весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты. Весеннее равноденствие (Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы. В этот день Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. С этого времени продолжительность дня начинает увеличиваться, в северное полушарие приходит весна.

День Земли (Earth Day) празднуется 20 марта во всём мире. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В обращении ООН, посвящённом учреждению праздника, говорится: "День Земли — это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга".

Международный день астрологии

Дата в 2024 году: 20 марта, среда.

Другие названия: День астролога.

Международный праздник. В России официального статуса не имеет.

Ко Дню весеннего равноденствия приурочен и другой праздник: Международный день астрологии. Хотя официальные учёные не признают астрологов своими коллегами, многие считают астрологию не просто забавой, а средоточием древних эзотерических знаний. В международном празднике участвуют профессиональные астрологи, их ученики, клиенты, люди, которые увлекаются этой наукой. Точных данных об учредителях этого события нет. День весеннего равноденствия в разные годы приходится на 19, 20 или 21 марта, но чаще на 20-е, потому это число закрепили за праздником.

Астрология — это не только популярное хобби, но и профессия. Если есть знакомый астролог, поздравьте его 20 марта. Фото © Freepik

День весеннего равноденствия

Дата в 2024 году: 20 марта, среда.

Другие названия: Астрономическое начало весны, Сороки.

Значение: Солнце пересекает небесный экватор.

Дата весеннего равноденствия в 2024 году приходится на 20 марта. С этой датой связан светлый и радостный народный праздник, знаменующий приход весны и тепла, пробуждение природы после зимних холодов. День теперь становится всё длиннее.

На Руси весеннее равноденствие ждали и почитали. Наши предки верили, что Бог Солнца в это время спускается на землю и помогает во всех благих делах. С приходом христианства языческие боги исчезли, а праздник весны и обновления остался. Принято было провожать зиму сжигая её чучело, а весну встречать веселыми плясками, массовыми гуляниями, пирогами и блинами. Вселились со смыслом: ведь чем праздничнее и радушнее встретишь весну, тем раньше она придет, и обильнее будет урожай.

День весеннего равноденствия считали магическим. В праздничную ночь гадали на будущее, сны считались вещими. Еще в этот день надо было первым увидеть жаворонка и получить за это кулич в форме этой птицы. А вот грустить в праздник не стоило - так и весь год пройдет в унынии. Даже думать о плохом боялись - оно могло сбыться.

Приметы на день весеннего равноденствия 20 марта:

Какая погода в этот день, такая будет и следующие 40 дней.

Если стоит теплая погода – заморозков уже не жди.

Того, кто насчитает 40 проталин в этот день, ждет счастливый год.

Если загадать желание в день весеннего равноденствия, то оно исполнится.

Чем веселей провести этот день, тем лучше пройдет год.

Именины 20 марта отмечают: