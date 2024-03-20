Почему певец Валерий Леонтьев предпочитает Америку и дружит с русофобом Гордоном Публицист Александр Роджерс — о том, как украинский журналист Дмитрий Гордон "сдал" Валерия Леонтьева и теперь двери в Россию для артиста могут закрыться. Как дружба с русофобами характеризует людей больше, чем все слова, даже на закате карьеры. 19 марта, 21:41 Почему певец Валерий Леонтьев предпочитает Америку и дружит с русофобом Гордоном*. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gordondmytro

Главный Казанова страны Валерий Леонтьев в день своего 75-летия прилетел из любимого Майами в Москву, чтобы объявить о том, что он покидает сцену.

— Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости, — пояснил Леонтьев.

И сегодня же запись от сентября 2021 года внезапно стала актуальной. Пользователи в Сети припомнили, как на стриме киевского русофоба Дмитрия Гордона*, внесённого Минюстом в список террористов и экстремистов, и иноагента Олега Кашина* собеседники обсуждали альбом Валерия Леонтьева "У ворот Господних", который продюсировал Гордон.

— Валерий Яковлевич Леонтьев — великий человек. Я с ним разговаривал крайний раз — аж позавчера. Мы с ним дружим. Мы их познакомили (Марию Стефанию и Леонтьева. — Прим. ред.). Они нашли общий язык, это было очень весело. Он иногда по-украински что-то говорил. Это была сиюминутная история, — сдал заранее друга Гордон.

Эпизод разговора на стриме Олега Кашина и Дмитрия Гордона*. Видео © YouTube / Oleg Kashin

Пользователи соцсетей и журналисты начали копать прошлое относительно многолетней дружбы когда-то певца Валерия Леонтьева и афериста и нацистского пропагандиста Дмитрия Гордона.

В частности, музыкальный критик Олег Кормунин отметил ряд совместных интервью этих двоих и достаточно свежие утверждения "мы продолжаем дружить". И задают себе вопрос: как такое возможно? Как говорил товарищ Глеб Жеглов, "тут у него любовь с интересом".

Ибо Дмитрий Гордон много лет был продюсером поющего одну песню про зелёный светофор Леонтьева (если кто-то вспомнит прошлые шедевры этой суперзвезды районного масштаба — дайте знать в комментариях).

Дмитрий Гордон*. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

Но у наших расследователей были маленькие лопатки, поэтому они раскопали далеко не всё. Например, в 2004 году Леонтьев и Гордон выпустили совместный клип под названием: "А ми удвох". Внимание! Просмотр данного клипа категорически не рекомендуется, ибо там Гордон поёт (если это можно так назвать). При этом редакция и автор не несут ответственности за возможную потерю слуха, кровь из ушей и необратимые нарушения психики в случае просмотра. Мы предупредили.

Но эта "дружба" продолжалась существенно дольше. В частности, Гордон спонсировал альбом Леонтьева от 1994 года, где тот прямо на обложке рекламирует какую-то толстую селючку в псевдонародном прикиде, написавшую на обложке: "Твоя Мария". Гражданам России повезло, и они не знают, кто это. А я, к сожалению, знаю и помню. Как говорил Кощей, "я стар, я суперстар!"

Это была середина "святых девяностых", засилье различных тоталитарных сект и деструктивных культов, разводивших людей на деньги, машины, квартиры и всё остальное имущество. "Отринь тьму и обратись к свету!" и "Хлебни волшебной водички — просветись" — вот это вот всё. Тотальное разрушение психики людей, превращение их в зомби ради экономической выгоды.

Так вот это не могущее написать два слова без ошибок — это "целительница" Мария-Стефания (они в то время все были "Мариями", а как на самом деле в паспорте — я не знаю). Безграмотная, не могущая промычать два слова — но кто-то всё равно вёлся. Гордон не только сам продавал "лечебные золотые пирамидки" (и не лечебные, и не золотые), но и продвигал целый ряд подобных шарлатанов, включая некоего "контактёра Петра" (и понт-актёра Кетра, так точнее). Общение проходило в стиле "Отдайте все свои деньги нам, а мы излечим вам кармический прыщик на ноге. Лаб-дабуди-дабудай".

Я ещё несколько лет назад сформулировал, что рекламировать онлайн-казино могут только особи нетрадиционной сексуальной ориентации. А реклама различных "целителей" и прочих шарлатанов — это ещё хуже. Ибо это стервятники чистой воды, которые наживаются на том, что у людей горе (кто-то близкий умер или болеет, большие неприятности по работе и так далее).

Девяностые — время тьмы. Самой хтонической, инфернальной, обращающейся к страхам людей, их невежеству и суевериям. Разрушающей всё, к чему прикоснётся. Лучшее время для таких, как Гордон. Лучшее время для таких, как Леонтьев. А мы проводим СВО, чтобы эта тьма к нам больше никогда не вернулась ни из Америки, ни откуда-то ещё.

* Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Валерий Леонтьев на сцене. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Действительно ли Леонтьев покинул сцену? 0 Да, но продолжит петь на корпоративах - там платят больше Нет, это любимая игра всех пожилых артистов Я не слежу за жизнью Леонтьева, мне всё равно

Авторы Александр Роджерс