Бактерии, инфекции и аллергии: Зубные щётки таят массу опасностей

Зубные щётки представляют серьёзную опасность для здоровья, потому что при неправильном уходе и хранении могут накапливать бактерии и инфекции, а также передавать их человеку. Риски повышаются, когда разные инструменты для чистки зубов соприкасаются в одном стакане.

Об этом «Газете.ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва. По её словам, если зубные щётки не менять каждые три месяца или после каждой перенесённой инфекции, то они станут благоприятной средой для размножения микроорганизмов.

«Инфекции, которые могут передаваться через зубные щётки, включают стрептококки, стафилококки, вызывающие различные заболевания, такие как ангина, кариес, гингивит и другие», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, щётки со временем изнашиваются и становятся неэффективными для чистки зубов. Более того, щетинки могут травмировать дёсны и вызвать воспаление. А некоторые материалы, из которых изготавливают приборы, способны спровоцировать аллергию, предупредила специалист.