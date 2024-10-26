Стоматолог раскрыл несколько секретов здоровых зубов

Зубная эмаль является одной из самых твёрдых тканей человека в организме. При этом без необходимого ухода она вместе с зубами просто разрушится, заявил «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Эксперт рассказал о трёх важных лайфхаках, которые нужно выполнять.

Посещение стоматолога. Наведываться к врачу необходимо раз в полгода. Специалист проведёт диагностику полости рта и обнаружит проблемы, если они есть. Профилактическое посещение — это и есть главный лайфхак продления жизни зубов, но не единственный.

Питание. Продукты для зубов также надо подбирать с осторожностью. Обязательно нужны кисломолочные продукты, зелень, овощи, орехи. С фруктами же нужно быть осторожными, потому что в них содержится сахар.

Правильная чистка зубов. Важно знать правильную технику чистки. Это нужно делать движениями вверх-вниз, при этом щётка должна иметь небольшую головку. Весь процесс гигиены можно также уточнять у стоматолога и стесняться этого не стоит.