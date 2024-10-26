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26 октября, 18:51

Стоматолог раскрыл несколько секретов здоровых зубов

Стоматолог Минко: Для здоровых зубов важно посещать врача и правильно питаться

Зубная эмаль является одной из самых твёрдых тканей человека в организме. При этом без необходимого ухода она вместе с зубами просто разрушится, заявил «Вечерней Москве» стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко. Эксперт рассказал о трёх важных лайфхаках, которые нужно выполнять.

Посещение стоматолога. Наведываться к врачу необходимо раз в полгода. Специалист проведёт диагностику полости рта и обнаружит проблемы, если они есть. Профилактическое посещение — это и есть главный лайфхак продления жизни зубов, но не единственный.

Питание. Продукты для зубов также надо подбирать с осторожностью. Обязательно нужны кисломолочные продукты, зелень, овощи, орехи. С фруктами же нужно быть осторожными, потому что в них содержится сахар.

Правильная чистка зубов. Важно знать правильную технику чистки. Это нужно делать движениями вверх-вниз, при этом щётка должна иметь небольшую головку. Весь процесс гигиены можно также уточнять у стоматолога и стесняться этого не стоит.

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Ранее стоматолог объяснил, почему нельзя долго ходить без зуба. По словам эксперта, его отсутствие может привести к патологии ЖКТ.

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hutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Наталья Афонина
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