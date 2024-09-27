Гастрит, артроз и обвисшие щёки: Почему нельзя долго ходить без зуба

Отсутствие одного или нескольких зубов не только выглядит неэстетично, но и может стать причиной возникновения множества серьёзных проблем со здоровьем. Об этом предупредили россиян хирург-имплантолог, главный врач одной из сетей семейных стоматологических клиник Зураб Бердзенадзе в беседе с РИА «ФедералПресс».

«Это приводит к нарушению целостности системы, которой является зубной ряд, и вызывает различные осложнения. Поэтому отсутствующие зубы надо обязательно замещать. Тем более что современные методы имплантации позволяют сделать это качественно, безопасно и с пожизненной гарантией на имплант», — объяснил эксперт.

По его словам, после удаления зуба имплант следует устанавливать не позже, чем через три-шесть месяцев. За это время полностью восстановятся кости челюсти и заживёт десна. Кроме того, стоматолог успеет пролечить кариес, если он есть, и подготовить полость рта к операции.

Если же не спешить с установкой импланта, то может возникнуть ряд проблем. Например, отсутствие жевательных зубов приводит к патологии ЖКТ. Пища будет недостаточно измельчаться, из-за этого в желудке образуется избыточное количество соляной кислоты, а она провоцирует гастрит. Также нарушается прикус, поскольку другие зубы будут смещаться в сторону пустоты. Это также может затрагивать суставы челюсти и приводить к артрозу.

Кроме того, возникает риск развития парадонтита и множественного кариеса, так как в появившихся промежутках будет скапливаться пища и вызывать воспаления слизистой оболочки и повреждение твёрдых тканей зуба. Вдобавок повышается подвижность зубов, изменяется дикция и нарушается эстетика: могут обвисать щёки, измениться моторика мелких лицевых мышц и образоваться морщины, рассказал стоматолог.