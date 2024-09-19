Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

У неприятного запаха изо рта могут быть сразу несколько причин, которые не удастся устранить, пожевав лишь мятную жвачку. В их числе проблемы в полости рта, а также заболевания ЖКТ и лор-органов. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Шеслер.

По её словам, есть лишь два случая, когда запах изо рта нормален. Он бывает по утрам после сна либо употребления сильно пахнущих продуктов. Тогда устранить его можно при помощи банальной чистки зубов. Но есть и другие причины возникновения неприятной проблемы.

«Нужно исключить заболевания ротовой полости: кариес, воспаление дёсен и плохую гигиену. Важно использовать зубную нить, а при необходимости — ирригатор. Чаще всего причины запаха кроются в полости рта, поэтому в первую очередь нужно обратиться к стоматологу», — рассказала Шеслер.

Реже запах изо рта может быть связан с хроническим воспалением околоносовых пазух и пробками в миндалинах. Также его может вызывать дивертикул Ценкера — выпячивание задней стенки пищевода. Наличие запаха может быть симптомом диабета, хронической почечной недостаточности или гастроэзофагеального рефлюкса, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. В таких случаях надо незамедлительно обратиться за консультацией к врачу для определения причины проблемы и лечения, рекомендовала гастроэнтеролог.