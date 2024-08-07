Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 15:49

Врач назвала четыре вида неприятного запаха изо рта, один из которых — галлюцинация

Стоматолог Сумцова: Неприятный запах изо рта могут провоцировать антибиотики

Многие стремятся к белоснежной улыбке, совершенно забывая, что немало внимания окружающие уделяют также и запаху изо рта. Что провоцирует зловоние и можно ли от него быстро избавиться, рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

В медицинской среде явлению неприятного запаха изо рта дали название галитоз. Он бывает трёх видов: физиологический (естественный), оральный (связан с состоянием полости рта) и экстраоральный (вызван патологиями других органов). Также существует и обратная ситуация — когда неприятного симптома нет, но человек всё же приходит к специалисту с жалобами.

"Кроме того, существует и ложный галитоз, когда человек ощущает несвежее дыхание, но окружающие этого не замечают. В медицине это психологическое расстройство называется галитофобия", — объяснила специалист в разговоре с "Вечерней Москвой".

По её словам, чаще всего неприятный запах изо рта появляется из-за сбоев в работе желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также нередко это происходит при заболеваниях дыхательных путей. Поэтому важно регулярно проверяться у врача, и, конечно же, соблюдать гигиену, очищая полость рта утром и вечером каждый день.

Специалист добавила, что не самый приятный запах могут провоцировать определённые продукты. Например, лук, чеснок или специи. Помимо того, к проблеме может привести приём лекарственных средств, особенно антибиотиков. Поэтому следует периодически наведываться в кабинет стоматолога, чтобы проверить полость рта на кариес, зубной камень или воспаление дёсен.

Не только конфеты: Стоматолог рассказал, какие неочевидные факторы провоцируют кариес у детей
Не только конфеты: Стоматолог рассказал, какие неочевидные факторы провоцируют кариес у детей

Ранее Life.ru рассказал о неочевидных симптомах разрушающихся зубов. Так, например, если при чистке зубов рвётся нить, это может свидетельствовать об образовании острого края дефекта эмали, пломбы или коронки, о который и перетирается флосс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kleber Cordeiro

Мария Любицкая
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров