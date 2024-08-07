Врач назвала четыре вида неприятного запаха изо рта, один из которых — галлюцинация

Многие стремятся к белоснежной улыбке, совершенно забывая, что немало внимания окружающие уделяют также и запаху изо рта. Что провоцирует зловоние и можно ли от него быстро избавиться, рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

В медицинской среде явлению неприятного запаха изо рта дали название галитоз. Он бывает трёх видов: физиологический (естественный), оральный (связан с состоянием полости рта) и экстраоральный (вызван патологиями других органов). Также существует и обратная ситуация — когда неприятного симптома нет, но человек всё же приходит к специалисту с жалобами.

"Кроме того, существует и ложный галитоз, когда человек ощущает несвежее дыхание, но окружающие этого не замечают. В медицине это психологическое расстройство называется галитофобия", — объяснила специалист в разговоре с "Вечерней Москвой".

По её словам, чаще всего неприятный запах изо рта появляется из-за сбоев в работе желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также нередко это происходит при заболеваниях дыхательных путей. Поэтому важно регулярно проверяться у врача, и, конечно же, соблюдать гигиену, очищая полость рта утром и вечером каждый день.

Специалист добавила, что не самый приятный запах могут провоцировать определённые продукты. Например, лук, чеснок или специи. Помимо того, к проблеме может привести приём лекарственных средств, особенно антибиотиков. Поэтому следует периодически наведываться в кабинет стоматолога, чтобы проверить полость рта на кариес, зубной камень или воспаление дёсен.