Врач рассказала, как сохранить красивые зубы до старости при «плохих» генах
Врач Попова призвала не винить только плохую генетику в потере зубов с возрастом
Несмотря на то, что наследственность играет важную роль в здоровье зубов, нельзя пренебрегать и тщательным уходом за ними. Без регулярного посещения стоматолога и грамотной чистки даже самые хорошие зубы могут со временем испортиться. Об этом заявила «Газете.ru» врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова.
Чаще всего детям по наследству передаётся неровное расположение зубов, скученность и риск рака ротовой полости. Кроме того, родители могут «наградить» своего ребёнка отсутствием некоторых постоянных зубов или повлиять на время и порядок их прорезывания.
«Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры», — объяснила Попова.
Сохранить зубы до старости помогут регулярные осмотры у стоматолога, которые помогут определить слабые места и начать своевременное лечение. Также важна ежедневная чистка зубов не только щёткой, но и нитью. На здоровье полости рта сказываются и вредные привычки, а также неправильное питание.
Например, цвет зубов, а следовательно, красоту улыбки, могут испортить продукты с красителями. В их числе все соки, красные и белые вина, газировка, чай и кофе. На цвет эмали влияют ягоды малина, черника, ежевика и вишня. В эту же категорию продуктов питания входит свёкла. Кроме того, внешний облик зубов могут портить такие специи, как куркума, шафран, карри, бальзамический уксус.