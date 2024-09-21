Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 10:35

Врач рассказала, как сохранить красивые зубы до старости при «плохих» генах

Врач Попова призвала не винить только плохую генетику в потере зубов с возрастом

Несмотря на то, что наследственность играет важную роль в здоровье зубов, нельзя пренебрегать и тщательным уходом за ними. Без регулярного посещения стоматолога и грамотной чистки даже самые хорошие зубы могут со временем испортиться. Об этом заявила «Газете.ru» врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова.

Чаще всего детям по наследству передаётся неровное расположение зубов, скученность и риск рака ротовой полости. Кроме того, родители могут «наградить» своего ребёнка отсутствием некоторых постоянных зубов или повлиять на время и порядок их прорезывания.

Врач назвала причины неприятного запаха изо рта
Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

«Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры», — объяснила Попова.

Сохранить зубы до старости помогут регулярные осмотры у стоматолога, которые помогут определить слабые места и начать своевременное лечение. Также важна ежедневная чистка зубов не только щёткой, но и нитью. На здоровье полости рта сказываются и вредные привычки, а также неправильное питание.

Например, цвет зубов, а следовательно, красоту улыбки, могут испортить продукты с красителями. В их числе все соки, красные и белые вина, газировка, чай и кофе. На цвет эмали влияют ягоды малина, черника, ежевика и вишня. В эту же категорию продуктов питания входит свёкла. Кроме того, внешний облик зубов могут портить такие специи, как куркума, шафран, карри, бальзамический уксус.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров