Врач рассказала, как сохранить красивые зубы до старости при «плохих» генах

Несмотря на то, что наследственность играет важную роль в здоровье зубов, нельзя пренебрегать и тщательным уходом за ними. Без регулярного посещения стоматолога и грамотной чистки даже самые хорошие зубы могут со временем испортиться. Об этом заявила «Газете.ru» врач-генетик центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вероника Попова.

Чаще всего детям по наследству передаётся неровное расположение зубов, скученность и риск рака ротовой полости. Кроме того, родители могут «наградить» своего ребёнка отсутствием некоторых постоянных зубов или повлиять на время и порядок их прорезывания.

«Но даже если человеку передалась не самая лучшая комбинация генов, ответственных за здоровье зубов, есть способы обойти последствия, приняв профилактические меры», — объяснила Попова.

Сохранить зубы до старости помогут регулярные осмотры у стоматолога, которые помогут определить слабые места и начать своевременное лечение. Также важна ежедневная чистка зубов не только щёткой, но и нитью. На здоровье полости рта сказываются и вредные привычки, а также неправильное питание.