Названы продукты, которые защищают зубы от кариеса и безжалостно убивают их

Здоровье зубов напрямую зависит не только от регулярного ухода и визитов к стоматологу, но и питания. Продукты, которые мы ежедневно едим, могут как способствовать укреплению эмали, так и разрушать её, приводя к кариесу и другим серьёзным проблемам, рассказал врач-стоматолог, реставратор Иван Рузин.

Например, основными источниками кальция являются молочные продукты: творог, молоко, сыр и прочее. Кроме того, они содержат казеин — белок, который помогает восстанавливать эмаль и поддерживать баланс pH в полости рта.

«Шпинат, брокколи, салат и другие зелёные овощи богаты не только кальцием, но и витаминами группы B. Эти продукты также содержат магний и фолиевую кислоту, которые помогают предотвратить воспаления дёсен и поддерживать здоровье тканей полости рта», — отметил стоматолог в разговоре с «Газетой.ru».

В свою очередь лосось, сардины и тунец — отличные источники витамина D. Он помогает организму усваивать кальций. Также рыба богата фосфором, важным для прочности зубов. Орехи содержат много клетчатки, что помогает очищать зубы и стимулировать выделение слюны, которая нейтрализует кислотность во рту.

Яблоки, морковь, сельдерей и груши требуют тщательного пережёвывания, что помогает очищать поверхность зубов и дёсен. Вода смывает остатки пищи и предотвращает развитие кариеса и воспалений.

Тем временем следует отказаться от сладкого, цитрусовых, лимонада и маринованных продуктов, которые растворяют минеральные вещества и способствуют развитию кариеса. Белый хлеб, макароны и картофель содержат большое количество простых углеводов, которые при контакте со слюной превращаются в сахар. А его очень любят бактерии в полости рта, вызывающие кариес. Кофе и чёрный чай окрашивают зубы, а также обезвоживают их, добавил врач.