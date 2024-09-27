Используют без воды: Назван простой способ заменить полоскание рта после еды

Специальная пенка для зубов поможет сохранить здоровье полости рта на долгое время. Благодаря активным ингредиентам в составе она нормализует pH баланс полости рта и снижает образование мягкого налёта, отметила стоматолог-гигиенист Анна Батоева.

«Такая пенка — это средство для дополнительного ухода за полостью рта и зубами в течение дня. Она отлично заменяет полоскание после еды, более того, даже делает его более эффективным», — заявила стоматолог в беседе с РИА «ФедералПресс».

Использовать такую пенку очень удобно: достаточно нажать на дозатор два-три раза, интенсивно прополоскать рот и сплюнуть. Вода при этом не нужна. Особенно актуален такой уход может быть для людей с брекетами, кофеманов и курильщиков, добавила эксперт. Однако традиционную чистку зубов при помощи щётки, пасты, ёршиков и нити два раза в день такая пенка всё-таки не заменит. Важно помнить, что это средство лишь дополняет основную гигиену, а не является её альтернативой.