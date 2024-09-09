Названы болезненные последствия шизо-тренда со стачиванием зубов пилкой для ногтей

В попытках исправить несовершенства и сделать идеальную улыбку современная молодёжь прибегает к множеству нестандартных и далёких от медицины методов. Одним из новых веяний является использование пилки для ногтей, чтобы выровнять зубной ряд и укоротить резцы. Однако, по мнению врача стоматолога-хирурга, имплантолога, пародонтолога, ортопеда, ортодонта Арама Давидяна, подобная манипуляция является крайне неразумной и несёт за собой ряд негативных последствий.

Врач подтвердил, что маникюрный инструмент может изменить размер и форму зуба, но в то же время приводит к целому ряду осложнений. Он напомнил, что пилки для ногтей не предназначены для контакта с твёрдыми поверхностями зубов. Такой метод может привести к повышенной чувствительности и истончить эмаль, что сделает ткани зуба более уязвимыми для бактерий и повысит риск развития кариеса.

«Болезнь может распространиться вглубь зуба, вызывая боль и разрушение», — добавил эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Впоследствии человеку может понадобиться дорогостоящее лечение, включающее установку пломб, вкладок, коронок и других реставраций. Кроме того, пилкой можно сколоть зуб и порезать слизистую, при плохой стерилизации пилки высок риск бактериального заражения. Стоматолог подчеркнул, что все манипуляции с зубами должны проводиться исключительно специалистами. Только профессионал сможет провести процедуру коррекции безопасно и качественно.