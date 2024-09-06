Меньше апельсинов, больше воды: Стоматолог назвал 7 правил по уходу за чувствительными зубами Врач Блюмкин: Людям с чувствительными зубами нужно ограничить потребление ягод 6 сентября, 05:00 Паста для чувствительных зубов должна содержать гидроксиапатит кальция. Обложка © Freepik.com

Острая реакция зубов на температурные, химические и механические раздражители называется гиперестезией. Она встречается у более чем половины жителей России. Что делать, если ваши зубы болят от контакта с холодным, горячим, сладким, кислым, а также при чистке, Life.ru рассказал стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской «Стоматологии взаимоотношений Игоря Блюмкина» Игорь Блюмкин.

Повышенная чувствительность зубов — это болезненное состояние, но его можно профилактировать. Современная стоматология предлагает множество эффективных методов снижения чувствительности зубов, которые могут значительно улучшить качество вашей жизни. Игорь Блюмкин Стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель московской «Стоматологии взаимоотношений Игоря Блюмкина»

1. Пользуйтесь зубной щёткой с мягкой щетиной. Мягкие щетинки эффективно и бережно очищают зубы от налёта. Такая щётка не повреждает эмаль и не травмирует дёсны.

2. Используйте правильную технику чистки. Держите щётку под углом к десне, так, чтобы щетинки были направлены к месту примыкания десны к зубу. Выметающими движениями очистите зубы от налёта и остатков пищи. Движения щёткой должны быть мягкими и бережными.

3. Выбирайте пасты для чувствительных зубов. В них низкий индекс абразивности (меньше 25), а в состав входят вещества, снижающие чувствительность. Предпочтительно, чтобы паста содержала гидроксиапатит кальция. Это вещество укрепляет эмаль, и за счёт этого зубы становятся менее чувствительными.

4. Сократите употребление продуктов и напитков, содержащих кислоты. Кислоты разрушают эмаль, что повышает чувствительность зубов. Ограничьте потребление цитрусовых, яблок, ягод, уксуса, кисломолочных продуктов, советует стоматолог.

5. Еда и напитки должны быть комфортной температуры. Из-за колебания температур горячее и холодное может обострять чувствительность зубов, особенно если эмаль уже повреждена.

6. Пейте достаточное количество воды. Слюна очищает полость рта и насыщает эмаль минералами. Недостаток жидкости приводит к нарушению слюноотделения и изменению состава слюны. Это может вызвать сухость во рту, повышенное размножение бактерий, истончение эмали, предупреждает Блюмкин.

7. Обратитесь к стоматологу. Профессиональный осмотр поможет определить причину чувствительности и подобрать лечение.

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые затрагивают в том числе и зубы. Чтобы сохранить красивую улыбку, необходимо тщательно следить за здоровьем полости рта и исключить из рациона ряд продуктов. Советы стоматолога читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев