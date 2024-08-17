Работа древнеегипетского стоматолога могла убить знаменитую "кричащую" мумию, считают учёные

Причиной смерти знаменитой египетской "кричащей" мумии может оказаться обычный поход к стоматологу, следует из исследования группы учёных под руководством профессора радиологии Сахара Салима из Каирского университета. Результаты их работы опубликованы на страницах научного журнала Frontiers in Medicine.

Например, ранее считалось, что бальзамирование было выполнено некачественно. Однако последние изыскания показали, что всё сделали по высшему разряду и с применением дорогостоящих, даже дефицитных материалов. Инфракрасное излучение выявило, что женщина страдала артритом и проблемами с зубами: несколько она потеряла при жизни, а другие выдернули прямо перед кончиной.

Зубы "кричащей" мумии, найденной в Египте. Фото © Frontiers in Medicine

И именно удаление зуба могло стать причиной шока или сердечного приступа, и мгновенного трупного спазма: мышцы закоченели, намертво застыв в одном положении.