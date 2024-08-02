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2 августа, 20:20

Застыла в агонии: Учёные разгадали многовековую тайну "кричащей" мумии из Египта

Египтологи объяснили выражение лица "кричащей" мумии предсмертным спазмом

"Кричащая" мумия в экспозиции Египетского национального музея. Обложка © Frontiers in Medicine

"Кричащая" мумия в экспозиции Египетского национального музея. Обложка © Frontiers in Medicine

Египтянка, "кричащую" мумию которой обнаружили близ египетского города Луксор в 1881 году, вероятно, скончалась в чудовищных муках. Так застывшее в предсмертной агонии лицо женщины объяснили учёные из Каирского университета. Исследование египтологи опубликовали на страницах журнала Frontiers in Medicine.

Специалисты задействовали современные методы вроде компьютерной томографии и рентгеновской дифракции, "просветив" мумию вдоль и поперёк. Они выяснили, что погребённой более 3,5 тысячи лет назад египтянке было около 48 лет. При жизни она страдала артритом и любила красить волосы хной и можжевельником. А вот присутствие внутренних органов, которые обычно удаляются при бальзамировании, смутило учёных. Не исключено, что процедура проводилась небрежно и в спешке.

"Кричащее выражение лица мумии может объясняться трупным спазмом, то есть женщина умирала, крича от агонии и боли", — допустила автор исследования, профессор Сахар Салим.

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А недавно учёные разобрались и в истории появления перуанских "мумий инопланетян". Прогнав "гуманоидов" через рентген, специалисты установили, что их тельца собраны из останков животных и людей.

Илья Пушкарев
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