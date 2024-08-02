Застыла в агонии: Учёные разгадали многовековую тайну "кричащей" мумии из Египта

Египтянка, "кричащую" мумию которой обнаружили близ египетского города Луксор в 1881 году, вероятно, скончалась в чудовищных муках. Так застывшее в предсмертной агонии лицо женщины объяснили учёные из Каирского университета. Исследование египтологи опубликовали на страницах журнала Frontiers in Medicine.

Специалисты задействовали современные методы вроде компьютерной томографии и рентгеновской дифракции, "просветив" мумию вдоль и поперёк. Они выяснили, что погребённой более 3,5 тысячи лет назад египтянке было около 48 лет. При жизни она страдала артритом и любила красить волосы хной и можжевельником. А вот присутствие внутренних органов, которые обычно удаляются при бальзамировании, смутило учёных. Не исключено, что процедура проводилась небрежно и в спешке.