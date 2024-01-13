В Перу поставили точку в спорах об инопланетном происхождении "гуманоидов" из Наски

Найденные в пустыне Наска в сентябре 2023 года "инопланетяне" сделаны из останков животных и людей. Об этом заявил специалист Национального института судебной медицины и криминалистики Перу Флавио Эстрада Морено.

"Пальцы мумий собраны из человеческих костей. Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно", — заявил Морено.

Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики якобы инопланетные мумии. Видео © X (Twitter) / KanekoaTheGreat

Криминалист отметил, что рентгенологическое исследование мумий показало, что голова одной из них соответствует черепу млекопитающего, а точнее ламы или альпаки, а кости — костям птиц. Морено рассказал, что такие останки можно было найти на археологических кладбищах перуанских культур. Исследователь также подчеркнул, что объекты в форме яиц в области живота у "мумий" на самом деле являются камнями.

Рентгенологическое исследование мумий "гуманоидов", найденных в Перу. Фото © X / CNA