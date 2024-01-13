В Перу поставили точку в спорах об инопланетном происхождении "гуманоидов" из Наски
Перуанский криминалист: Мумии "пришельцев" из Наски собраны из костей животных
"Инопланетяне", найденные уфологом Мауссаном в Перу. Обложка © X / miblogestublog
Найденные в пустыне Наска в сентябре 2023 года "инопланетяне" сделаны из останков животных и людей. Об этом заявил специалист Национального института судебной медицины и криминалистики Перу Флавио Эстрада Морено.
"Пальцы мумий собраны из человеческих костей. Они были представлены как останки инопланетного происхождения, что совершенно неверно", — заявил Морено.
Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики якобы инопланетные мумии. Видео © X (Twitter) / KanekoaTheGreat
Криминалист отметил, что рентгенологическое исследование мумий показало, что голова одной из них соответствует черепу млекопитающего, а точнее ламы или альпаки, а кости — костям птиц. Морено рассказал, что такие останки можно было найти на археологических кладбищах перуанских культур. Исследователь также подчеркнул, что объекты в форме яиц в области живота у "мумий" на самом деле являются камнями.
Рентгенологическое исследование мумий "гуманоидов", найденных в Перу. Фото © X / CNA
Напомним, в сентябре журналист и уфолог Хайме Мауссан показал Конгрессу Мексики мумифицированные тела небольших существ в деревянных ящиках со стеклом, сказав под присягой, что это останки представителей нечеловеческой расы, которые были найдены во время раскопок в Перу. Тогда он заявил, что с помощью метода радиоуглеродного анализа якобы удалось выяснить возраст останков — около тысячи лет. Однако позже в Перу опровергли инопланетное происхождение мумий. Глава Минкульта отмечал, что это останки доиспанского периода.