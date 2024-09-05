Избавился от «пиратских» зубов: Джонни Депп похвастался белоснежной улыбкой во время отдыха на Багамах
Daily Mail: Актёр Джонни Депп показал на отдыхе на Багамах вылеченные зубы
Актёр Джонни Депп. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / killerbartender, gettyimages / Pool
Голливудский актёр Джонни Депп посетил стоматолога после многолетней критики его зубов. Теперь 61-летняя звезда зарубежных фильмов активно демонстрирует белоснежную улыбку, отдыхая на Багамах, сообщает Daily Mail.
Поклонники актёра долгие годы критиковали Деппа за плохое состояние зубов. Однако артисту до недавнего времени было всё равно. Он ещё в начале нулевых признавался, что гордится «пиратскими» зубами, это является его изюминкой. Теперь же фанаты актёра довольны изменениями и оставили ряд восхищённых отзывов под видео, где он отдыхает в баре.
«Никогда не мог понять, почему, имея столько денег, он не занялся этим раньше». «Выглядят очень хорошо». «По крайней мере, они естественного размера, а не лошадиные зубы, которые нравятся большинству знаменитостей», — отметили поклонники.
Один из пользователей написал, что ему приятно видеть, как актёр «выходит на другую сторону» и становится лучшей версией себя.
Ранее Life.ru писал, что в июле журналисты застали 61-летнего Джонни Деппа на прогулке с русской моделью Юлией Власовой. Неожиданный тандем удалось сфотографировать во время вылета с вертолётной площадки. Выяснилось, что новая пассия Деппа познакомилась с ним на фестивале в Карловых Варах.