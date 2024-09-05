Избавился от «пиратских» зубов: Джонни Депп похвастался белоснежной улыбкой во время отдыха на Багамах

Голливудский актёр Джонни Депп посетил стоматолога после многолетней критики его зубов. Теперь 61-летняя звезда зарубежных фильмов активно демонстрирует белоснежную улыбку, отдыхая на Багамах, сообщает Daily Mail.

Поклонники актёра долгие годы критиковали Деппа за плохое состояние зубов. Однако артисту до недавнего времени было всё равно. Он ещё в начале нулевых признавался, что гордится «пиратскими» зубами, это является его изюминкой. Теперь же фанаты актёра довольны изменениями и оставили ряд восхищённых отзывов под видео, где он отдыхает в баре.

«Никогда не мог понять, почему, имея столько денег, он не занялся этим раньше». «Выглядят очень хорошо». «По крайней мере, они естественного размера, а не лошадиные зубы, которые нравятся большинству знаменитостей», — отметили поклонники.