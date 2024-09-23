Мыть обязательно: Гигиенист дала советы по правильному использованию зубной щётки
Гигиенист Гришина призвала мыть зубную щётку после каждого использования
Зубную щётку обязательно нужно мыть после каждого использования, предупредила гигиенист Инна Гришина. По её словам, для очистки инструмента от остатков еды и пасты подойдёт как вода, так и нейтральное мыло. Однако если на щетинки попала кровь, то придётся воспользоваться перекисью водорода, раствором хлоргексидина или жидкостью для ополаскивания полости рта.
Эксперт отметила, что хранить зубную щётку нужно в проветриваемом помещении, ставя вертикально и под небольшим наклоном в отдельный стакан. Если в стакане находятся несколько приборов, то они не должны соприкасаться ворсинками. При этом в поездках лучше использовать футляр.
«Изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, к ним никто не прикасается без защитных перчаток. С первых и до последних этапов изготовления головки находятся в строгих санитарных условиях», — подчеркнула собеседница NEWS.ru, призвав при покупке зубной щётки контролировать герметичность упаковки.
Ранее россияне рассказали, как заботятся о красоте во время путешествий. 11% респондентом отметили, что в поездках обходятся лишь зубной пастой и щёткой. Однако многие не забывают про гигиенические косметички.