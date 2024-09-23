Мыть обязательно: Гигиенист дала советы по правильному использованию зубной щётки

Зубную щётку обязательно нужно мыть после каждого использования, предупредила гигиенист Инна Гришина. По её словам, для очистки инструмента от остатков еды и пасты подойдёт как вода, так и нейтральное мыло. Однако если на щетинки попала кровь, то придётся воспользоваться перекисью водорода, раствором хлоргексидина или жидкостью для ополаскивания полости рта.

Эксперт отметила, что хранить зубную щётку нужно в проветриваемом помещении, ставя вертикально и под небольшим наклоном в отдельный стакан. Если в стакане находятся несколько приборов, то они не должны соприкасаться ворсинками. При этом в поездках лучше использовать футляр.

«Изготовление зубных принадлежностей полностью автоматизировано, к ним никто не прикасается без защитных перчаток. С первых и до последних этапов изготовления головки находятся в строгих санитарных условиях», — подчеркнула собеседница NEWS.ru, призвав при покупке зубной щётки контролировать герметичность упаковки.