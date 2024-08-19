Не суйте в рот что попало: 6 советов от стоматолога для выбора идеальной зубной щётки Стоматолог Бородина: При выборе зубной щётки не ведитесь на маркетинг 19 августа, 05:00 Не ждите от зубной щётки многого: её задача — очистить зубы от налёта, и на этом всё. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Большинство россиян заходят в супермаркеты и покупают зубную щётку не по определённым критериям, а ориентируются на внешний вид, цену или бренд. И в этом самая главная ошибка, ведь зубная щётка — это самый главный и важный атрибут в домашнем уходе за полостью рта. От того, какую щётку вы выберете и как будете ей пользоваться, зависит многое. Своими советами с читателями Life.ru поделилась врач-стоматолог Анастасия Бородина.

Прежде всего наша собеседница рекомендует обратить внимание на три основных нюанса.

• На вашей зубной щётке не должно быть скошенных щетинок, не должно быть зигзагов, а щетина должна быть строго ровной.

• На вашей зубной щётке должна быть маленькая рабочая часть, только тогда она будет охватывать несколько зубов и эффективно чистить.

• Важно обращать внимание на количество щетинок (обычно продавцы пишут на упаковке зубной щётки, например curaprox 5460 или pesitro 6480).

Самое главное, не стоит вестись на маркетинг и громкие слоганы из серии "зубная щётка отбеливает зубы" и так далее, вы должны понимать, что зубная щётка только чистит, но не отбеливает и не полирует эмаль. Анастасия Бородина Врач-стоматолог

Главные ошибки при выборе зубной щётки

Собеседница Life.ru подробно рассказала, какие ошибки при покупке зубной щётки чаще всего совершают её пациенты.

1. Покупать самые бюджетные варианты, например щётки, которые стоят 50–100 рублей. Такие щётки не способны хорошо счищать зубной налёт, так как щетины таких зубных щёток часто состоят из дешёвого материала, в котором быстро размножаются бактерии.

2. Многие считают, что чем жёстче щётка — тем лучше. К большому сожалению, это огромный миф, так как жёсткая зубная щётка травмирует десну. Если у вас есть дефекты на эмали — жёсткая зубная щётка способна ещё больше усугубить ситуацию, к тому же вы можете получить клиновидные дефекты и кровоточивость дёсен.

3. Покупать зубную щётку с щетинками разного уровня. Такие щётки не способны эффективно удалить зубной налёт, поскольку срез щетинок должен быть ровный. Зубную щётку необходимо менять каждые три месяца и нельзя хранить зубную щётку в футлярах и различных кейсах (бактерии будут размножаться ещё больше).