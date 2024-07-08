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8 июля, 08:18

Во Владимире из-за ошибки стоматологов женщина потеряла зубы и получила гайморит

Во Владимире стоматологи повредили челюсть пациентки во время неудачной операции по установке имплантов. Женщина лишилась нескольких зубов и получила хронический гайморит, пишет "SHOT Проверка".

Проблемы у пациентки начались ещё в 2021 году, когда она обратилась в клинику "Мандарин". Местные врачи перепутали размер имплантов, пробили штифтами обе пазухи и заразили инфекцией. У неё загноилась ротовая полость и начались ужасные боли. Поход в медучреждение обошёлся ей в 700 тысяч рублей.

  • Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
  • Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
    Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Результат неудачной операции во Владимире. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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Сотрудники "Мандарина" признали свою ошибку, вернули пациентке средства и пообещали всё исправить, но стало только хуже. Верхняя челюсть атрофировалась, также выпало несколько зубов. Из-за постоянного воспаления развился хронический гайморит. После всех этих процедур она обратилась к юристам, которые оценивают будущее лечение и исправление в пять миллионов рублей.

На данный момент женщина всё ещё терпит постоянные боли и питается только жидкой пищей. Она продолжает судиться с клиникой.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске семилетний ребёнок умер на приёме у стоматолога. Мальчику должны были провести процедуры под наркозом, однако после введения препарата его состояние резко ухудшилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTeam

Николай Рюмин
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