"Чуть не сломала зуб": Котлетой с куском пластика накормили известную телеведущую в самолёте
SHOT: Телеведущую Дейнегу накормили в самолёте котлетой с острым куском пластика
Телеведущая Милена Дейнега обнаружила кусок пластика в котлете, которую ей предложили на обед в самолёте. Как сообщает "SHOT Проверка", женщина сильно порезала десну и едва не лишилась зуба.
Телеведущую Дейнегу накормили в самолёте котлетой с острым куском пластика. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Инцидент произошёл накануне, когда Милена вместе с супругом возвращалась со съёмок тревел-шоу "Путь к себе" из Северной Осетии. Телеведущая утверждает, что попыталась выяснить у стюардессы, как кусок пластика оказался в котлете, на это ей ответили, что якобы так бывает, и в качестве извинения предложили кофе.
"Я просто в шоке! Чуть не сломала зуб, <...> резанула десну <...> Короче, треш", — комментирует Дейнега случившееся.
В конечном итоге шокированная телеведущая собирается написать жалобу на авиакомпанию S7, которая накормила её котлетой с пластиком.
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Кадр из видео Telegram / SHOT ПРОВЕРКА