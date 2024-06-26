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26 июня, 11:20

"Чуть не сломала зуб": Котлетой с куском пластика накормили известную телеведущую в самолёте

SHOT: Телеведущую Дейнегу накормили в самолёте котлетой с острым куском пластика

Телеведущая Милена Дейнега обнаружила кусок пластика в котлете, которую ей предложили на обед в самолёте. Как сообщает "SHOT Проверка", женщина сильно порезала десну и едва не лишилась зуба.

Телеведущую Дейнегу накормили в самолёте котлетой с острым куском пластика. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент произошёл накануне, когда Милена вместе с супругом возвращалась со съёмок тревел-шоу "Путь к себе" из Северной Осетии. Телеведущая утверждает, что попыталась выяснить у стюардессы, как кусок пластика оказался в котлете, на это ей ответили, что якобы так бывает, и в качестве извинения предложили кофе.

"Я просто в шоке! Чуть не сломала зуб, <...> резанула десну <...> Короче, треш", — комментирует Дейнега случившееся.

В конечном итоге шокированная телеведущая собирается написать жалобу на авиакомпанию S7, которая накормила её котлетой с пластиком.

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Кадр из видео Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Наталья Исакова
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