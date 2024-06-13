Индус хотел съесть мороженое с ирисками, но нашёл в нём человеческий палец

Житель района Малад в индийском Мумбаи обнаружил фрагмент человеческого пальца в мороженом, в котором по идее должны были быть ириски. Как пишет издание Times of India, десерт с сюрпризом мужчина купил в онлайн-магазине.

"Размер человеческого пальца составляет примерно полтора сантиметра", — говорится в публикации.

С весьма необычным десертом индус пошёл к полицейским. Производитель продукта, против которого уже завели дело, пока не может дать никаких объяснений по данному факту. В настоящее время мороженое и найденный в нём палец изучают эксперты.