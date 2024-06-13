ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 12:37

Индус хотел съесть мороженое с ирисками, но нашёл в нём человеческий палец

Times of India: Житель Индии обнаружил человеческий палец в мороженом

Житель района Малад в индийском Мумбаи обнаружил фрагмент человеческого пальца в мороженом, в котором по идее должны были быть ириски. Как пишет издание Times of India, десерт с сюрпризом мужчина купил в онлайн-магазине.

"Размер человеческого пальца составляет примерно полтора сантиметра", — говорится в публикации.

С весьма необычным десертом индус пошёл к полицейским. Производитель продукта, против которого уже завели дело, пока не может дать никаких объяснений по данному факту. В настоящее время мороженое и найденный в нём палец изучают эксперты.

Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Пермского края нашла огромное экзотическое насекомое в купленном в супермаркете укропе. Женщина решила пожалеть палочника и оставила в своей семье, соорудив ему жилище из подручных материалов.

"Пожирали плоть": Американка пообедала заражённой бактериями рыбой и лишилась рук и ног
"Пожирали плоть": Американка пообедала заражённой бактериями рыбой и лишилась рук и ног
Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров