Индус хотел съесть мороженое с ирисками, но нашёл в нём человеческий палец
Times of India: Житель Индии обнаружил человеческий палец в мороженом
Житель района Малад в индийском Мумбаи обнаружил фрагмент человеческого пальца в мороженом, в котором по идее должны были быть ириски. Как пишет издание Times of India, десерт с сюрпризом мужчина купил в онлайн-магазине.
"Размер человеческого пальца составляет примерно полтора сантиметра", — говорится в публикации.
С весьма необычным десертом индус пошёл к полицейским. Производитель продукта, против которого уже завели дело, пока не может дать никаких объяснений по данному факту. В настоящее время мороженое и найденный в нём палец изучают эксперты.
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