"Пожирали плоть": Американка пообедала заражённой бактериями рыбой и лишилась рук и ног

В американском штате Калифорния врачи ампутировали женщине руки и ноги после того, как она съела рыбу, заражённую смертельно опасными бактериями. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, 40-летняя Лаура Барахас оказалась на операционном столе в четверг, 14 сентября. Медики заявили, что пациентка могла бы умереть, если бы ей вовремя не было проведено хирургическое вмешательство.

"Врачи ввели её в медикаментозную кому. Пальцы у неё были чёрные, ноги чёрные, нижняя губа чёрная. У неё был полный сепсис, отказали почки", — рассказала изданию подруга пострадавшей.

Впоследствии удалось выяснить причину случившегося. Оказалось, что на ужин американка съела тилапию с бактериями Vibrio vulnificus внутри. Эти микроорганизмы более известны как вибрионы, "пожирающие плоть". Медики уточнили, что они очень опасны и почти каждый инфицированный умирает.