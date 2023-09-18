"Пожирали плоть": Американка пообедала заражённой бактериями рыбой и лишилась рук и ног
NYP: Американке ампутировали все конечности после поедания испорченной рыбы
В американском штате Калифорния врачи ампутировали женщине руки и ноги после того, как она съела рыбу, заражённую смертельно опасными бактериями. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, 40-летняя Лаура Барахас оказалась на операционном столе в четверг, 14 сентября. Медики заявили, что пациентка могла бы умереть, если бы ей вовремя не было проведено хирургическое вмешательство.
"Врачи ввели её в медикаментозную кому. Пальцы у неё были чёрные, ноги чёрные, нижняя губа чёрная. У неё был полный сепсис, отказали почки", — рассказала изданию подруга пострадавшей.
Впоследствии удалось выяснить причину случившегося. Оказалось, что на ужин американка съела тилапию с бактериями Vibrio vulnificus внутри. Эти микроорганизмы более известны как вибрионы, "пожирающие плоть". Медики уточнили, что они очень опасны и почти каждый инфицированный умирает.
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