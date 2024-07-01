Стоматолог рассказал, в каких случаях не стоит ставить брекеты

Установка брекет-систем становится всё более популярной, особенно у молодёжи, которая ставит их не из-за каких-то врачебных показаний, а потому, что это в какой-то степени говорит об успешности. Стоматолог Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik в связи с этим уточнил, в каких случаях их ношение противопоказано.

По словам специалиста, некоторые стоматологи устанавливают брекет-системы при отсутствии необходимых для этого показаний. Однако не во всех случаях эти конструкции разрешены. В частности, запрещено ношение при низком уровне гигиены полости рта, наличии подлежащих удалению зубов и множественном кариесе.

Легкомысленный подход к этому моменту может привести к серьёзным осложнениям, в том числе и к таким, которые поправить практически невозможно. Также эксперт подчеркнул, что после установки подобных систем для зубов нужен правильный уход, потому что при плохом уровне гигиены вокруг брекетов будут скапливаться остатки пищи, гниение которых приведёт к разрушению эмали.

"Часто у таких пациентов, после того как лечение заканчивается, брекеты снимаются, по периметру этого металлического квадратика, брекета, на зубах остаётся белёсая рамка, которая является не чем иным, как кариесом в стадии пятна", — уточнил Антипенко, посоветовав людям, носящим брекеты, раз в три месяца приходить на приём к врачу и пользоваться ёршиками, флоссами и ирригаторами.