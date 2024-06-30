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30 июня, 04:54

Врач рассказал, как перебор углеводов в рационе "убивает" зубы

Врач Дахкильгов: Перебор с углеводами приводит к бруксизму и стиранию зубов

Организм человека реагирует на стресс запуском адреналина, норадреналина и кортизола. Из-за последнего люди часто заедают стресс углеводами, а они в большом количестве плохо влияют на полость рта, сообщил "Газете.ru" главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

"Между тем чем больше мы потребляем углеводов, тем хуже состояние полости рта. Быстрые углеводы из сладостей, мучного и макарон начинают усваиваться ещё в полости рта, при этом они обеспечивают питанием патогенную микрофлору, в том числе бактерии, которые выделяют кислоты, разрушающие эмаль зубов и ткани дёсен. Так и получается, что заедание стресса может приводить к кариесу, его осложнениям (пульпиту, например) и воспалительным заболеваниям мягких тканей полости рта", — рассказал Дахкильгов.

Кроме того, происходит психогенное влияние на зубы, когда из-за стресса человек начинает скрежетать зубами во сне. Это называется бруксизмом, в результате которого зубы стираются, стискивается эмаль, а дентин стирается. Восстановить это невозможно, придётся ставить виниры или коронки.

Побороть бруксизм поможет гнатолог — врач, занимающийся состоянием челюстных суставов, мышц и прилегающих к ним структур. Врач предложит провести диагностику, а затем изготовит индивидуальные каппы для расслабления мышц и фиксирования челюсти в правильном положении.

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Ранее врач рассказала, что довольно часто бруксизмом страдают дети, из-за чего родители периодически паникуют, так как в их глазах это выглядит очень страшно. Но детский бруксизм — это вариант нормы.

Обложка ©

Unsplash / R+R Medicinals

Анатолий Симоненко
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