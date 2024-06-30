Врач рассказал, как перебор углеводов в рационе "убивает" зубы

Организм человека реагирует на стресс запуском адреналина, норадреналина и кортизола. Из-за последнего люди часто заедают стресс углеводами, а они в большом количестве плохо влияют на полость рта, сообщил "Газете.ru" главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

"Между тем чем больше мы потребляем углеводов, тем хуже состояние полости рта. Быстрые углеводы из сладостей, мучного и макарон начинают усваиваться ещё в полости рта, при этом они обеспечивают питанием патогенную микрофлору, в том числе бактерии, которые выделяют кислоты, разрушающие эмаль зубов и ткани дёсен. Так и получается, что заедание стресса может приводить к кариесу, его осложнениям (пульпиту, например) и воспалительным заболеваниям мягких тканей полости рта", — рассказал Дахкильгов.

Кроме того, происходит психогенное влияние на зубы, когда из-за стресса человек начинает скрежетать зубами во сне. Это называется бруксизмом, в результате которого зубы стираются, стискивается эмаль, а дентин стирается. Восстановить это невозможно, придётся ставить виниры или коронки.

Побороть бруксизм поможет гнатолог — врач, занимающийся состоянием челюстных суставов, мышц и прилегающих к ним структур. Врач предложит провести диагностику, а затем изготовит индивидуальные каппы для расслабления мышц и фиксирования челюсти в правильном положении.