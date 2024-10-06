Перхоть и зуд: Сухие шампуни могут быть опасны для здоровья, предупредил химик

Сухие шампуни, которые выпускаются в виде спрея или порошка, могут представлять опасность для организма, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, данные гигиенические средства способны нанести вред коже человека.

«Основу сухого шампуня составляет сорбент — крахмал, тальк или глина, главная задача которого абсорбировать жир и загрязнения. Остатки абсорбентов могут со временем накапливаться на коже головы, приводить к закупорке пор и воспалению волосяных фолликулов, что вызовет появление перхоти и зуда» — отметил эксперт.

Ударить по коже может и спирт, который содержится в некоторых сухих шампунях, продолжил собеседник «Газеты.ru». А используемые для создания давления в спреях газы способны вызывать мигрень, раздражение и аллергические реакции. Кроме того, аэрозольные средства опасны для органов дыхания и могут вызвать, например, приступ астмы, если у человека есть предрасположенность.