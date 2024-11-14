Плесень в волосах: Как всего одна вредная привычка портит ваши волосы и кожу головы

Слово «плесень» обычно ассоциируется с чем-то несъедобным и забытым в холодильнике, но есть шанс, что она может появиться и на коже головы. Причиной тому — привычка ложиться спать с влажными волосами. Разберёмся, почему это происходит и как можно избежать подобной проблемы.

Почему влажные волосы — это опасно?

Плесень на голове: как одна ошибка лишает вас здоровья и денег. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Плесень — это грибок, который активно размножается в условиях высокой влажности и тепла. Волосы, оставленные мокрыми на ночь, создают отличную среду для его роста. Когда голова на ночь остаётся влажной, вместе с подушкой и наволочкой она оказывается в «капсуле» с идеальными условиями для грибка.

Как понять, что у вас проблемы с кожей головы?

Плесень на голове проявляется не так явно, как, например, на продуктах, но её симптомы вполне ощутимы: Зуд и сухость кожи головы . Микрофлора нарушается, что вызывает раздражение и пересушенность.

. Микрофлора нарушается, что вызывает раздражение и пересушенность. Перхоть . Грибки могут спровоцировать перхоть, особенно если состояние кожи головы и так нарушено.

. Грибки могут спровоцировать перхоть, особенно если состояние кожи головы и так нарушено. Выпадение и ломкость волос . Со временем грибок ослабляет структуру волоса, что приводит к выпадению.

. Со временем грибок ослабляет структуру волоса, что приводит к выпадению. Неприятный запах. Иногда плесень сопровождается своеобразным «ароматом», особенно заметным после ночного сна.

Как защитить волосы от плесени?

Привычка, из-за которой появляется плесень в волосах, — как защититься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natali Brillianata

Вот несколько проверенных советов, которые помогут сохранить волосы в идеальном состоянии и избежать грибковых проблем. Сушите волосы перед сном. Если привычка ложиться спать с мокрой головой вошла в норму, пришло время её изменить. Сушите волосы феном на низком режиме или дайте им полностью высохнуть естественным образом. Это предотвратит нежелательную влажность и защитит ваши локоны. Чистая постель — залог здоровья. Наволочки, как ни странно, могут стать источником грибка, особенно если волосы часто остаются влажными. Меняйте наволочку раз в неделю, и ваша постель будет оставаться свежей и безопасной. Увлажняющие средства для волос. Если вам нравится экспериментировать с косами перед сном, используйте немного несмываемого кондиционера или масла для волос. Это поможет снизить ломкость и защитит кончики от пересушивания. Только не злоупотребляйте этим приёмом — всё хорошо в меру. Контролируйте влажность воздуха. Влажность в помещении тоже играет роль. Постарайтесь проветривать спальню перед сном или, если воздух слишком сырой, использовать осушитель. Это создаст приятную атмосферу для сна и снизит риски для кожи головы.

Что делать, если симптомы уже есть?

Если кожа головы зудит, появилась перхоть или другие тревожные признаки, обратитесь к трихологу. Специалист порекомендует антисептические шампуни и процедуры, которые помогут восстановить здоровье кожи и волос. Самолечение может только усилить проблему, поэтому доверять уход за волосами лучше профессионалу.

Дополнительные советы для ухода за волосами

Почему плесень растёт у вас на голове и как этого избежать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ollyy

Заботясь о волосах, не забывайте об основах, которые помогают предотвратить появление грибка и других проблем: Избегайте плотных шапок и головных уборов , которые препятствуют воздухообмену и могут задерживать влагу у корней волос.

, которые препятствуют воздухообмену и могут задерживать влагу у корней волос. Не используйте резинки и заколки на влажные волосы. Сохранение влаги в скрученном состоянии увеличивает вероятность появления грибка.