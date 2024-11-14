На волоске от порчи: Почему опасно оставлять свои локоны в парикмахерских

Вы всегда забираете волосы из парикмахерской после стрижки или так и оставляете их лежать на полу, не заботясь о том, кто и как может их потом использовать? Знаете ли вы о том, какой силой обладают ваши волосы и какую власть над вами получает человек, завладевший ими?

Почему волосы нельзя оставлять в салоне красоты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Как рассказала экстрасенс Кристина Ольховая, вряд ли будет большой ошибкой утверждать, что большинство людей и не задумывалось никогда над этими вопросами.

Между тем о магической силе волос знали наши даже самые далёкие предки. Можно вспомнить, например, Самсона, который лишился своей силы после того, как ему остригли волосы, или сказку про Рапунцель, в основе которой лежит более древний народный миф. Кристина Ольховая Экстрасенс

Эксперт продолжает, рассказывая, что во многих культурах женщина не могла появиться на людях с распущенными волосами или непокрытой головой. И на это были веские причины. В старину роженице распускали волосы для того, чтобы роды были легче. Ведь тогда верили, что в локонах содержится великая сила.

Обращаясь к современным практикам, стоит вспомнить о том, что, решившись кардинально поменять свою жизнь, многие начинают именно с изменения причёски для того, чтобы избавиться от груза прошлых проблем и несчастий и обновить свою энергию. Кристина Ольховая Экстрасенс

В магическом договоре волосы — это наша ДНК. На уровне ритуальной магии для самых разнообразных манипуляций локоны часто используются магами, колдунами и ведьмами, но и не только.

Какая сила хранится в волосах и как можно использовать их против вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

«Например, волосы можно закатывать в кусочки воска. С этим ритуалом мы сталкиваемся при крещении, когда с ребёнка срезается локон волос, что символизирует принесение жертвы христианскому эгрегору в обмен на его защиту и покровительство», — поясняет экстрасенс.

В ритуальной колдовской магии волосы являются элементом заложения части в инвольтацию. При помощи волос можно как навести порчу, так и исцелить человека. Кроме того, через волосы можно подсадить на человека энергетических вампиров или сделать крадники. Кристина Ольховая Экстрасенс

Все эти магические манипуляции, как рассказывает эксперт, направлены на причинение вреда астральному телу. Оно часто повреждается и во снах, когда люди совершают выход в астральный мир, не зная и не понимая, с кем и как они взаимодействуют. В астральном мире живут духи-паразиты, духи болезней, неупокоенные души, демонические сущности (лярвы, бесы и т.д.) и прочая нечисть.

Порчи и проклятия: что ещё можно получить, оставив волосы в парикмахерской. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kim Howell

«В физическом мире астральное тело человека находится на уровне чакры манипуры (желудок). И первое, что страдает, когда человек подвергается магическому воздействию, — это желудок и кишечник», — поясняет экстрасенс Кристина Ольховая. Поэтому, как продолжает эксперт, когда без видимых причин вы вдруг чувствуете резкие боли в желудке или кишечнике, это может быть первым признаком, что кто-то совершает магический ритуал при помощи ваших волос.

Этот ритуал может быть направлен на то, чтобы лишить вас чего-либо, например денег, скинуть на вас болезнь и т.д. Поэтому, когда вы приходите в парикмахерскую, обязательно предупредите мастера о том, что все волосы после стрижки вы хотите забрать с собой. Кристина Ольховая Экстрасенс

Что вы будете делать с ними дальше — не так важно. Вы можете их выбросить, сжечь или сохранить часть для ритуалов исцеления. Важно, подчёркивает эксперт, не оставлять свои локоны никому постороннему, чтобы обезопасить себя от совершения ритуалов.

Как работает проклятие по волосам и как себя уберечь? Фото © Shutterstock / FOTODOM / siam.pukkato