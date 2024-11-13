Таролог придумал способ и дальше делать миллиарды на гаданиях вопреки запрету Госдумы
Таролог Зак: Запрет на платное гадание можно обойти за счёт метафорических карт
Карты Таро. Обложка © freepik
Запрет на платное гадание на картах Таро, о котором говорят в Госдуме, будет легко обойти. Достаточно назвать услугу по-другому: например, не «платные расклады», а «консультация на метафорических ассоциативных картах». Таким мнением поделился таролог и нумеролог Борис Зак в беседе с Инфо24.
«Метафорические карты — это известный психологический инструмент, который применяется многими психологами. И юридически вряд ли кто-то сможет доказать, что ты работаешь с Таро как с Таро, а не как с метафорическими картами», — отметил он.
При этом эксперт считает, что индустрия эзотерики и Таро действительно нуждается в упорядочивании и легализации, поскольку сегодня многие работают без регистрации ИП и не платят налоги. В результате развелись десятки шарлатанов, которые берут огромные деньги, но никак не помогают клиентам.
«Сама индустрия эзотерики и таро в последние годы очень сильно развивается, и в ней крутятся очень большие деньги. Это можно, например, посмотреть по отчётам о продажах товаров по эзотерике, в частности, карт Таро, — все данные есть тоже в открытом доступе. Там оборот на сотни миллионов, если не на миллиарды рублей», — рассказал Борис Зак.
Проект о запрете платных гаданий на картах Таро предложил внести на рассмотрение Госдумы депутат Андрей Свинцов. Парламентарий считает, что это не вид предпринимательской деятельности, а развлечение: как театр, как сходить в кино, как рассказать анекдот. Однако законопроект не предусматривает ответственность за рекламу — такой контент просто будут блокировать в Интернете и СМИ. Подобным образом хотят избавиться от рекламы платных услуг тарологов в открытом медиапространстве.