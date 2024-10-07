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6 октября, 23:23

Колдуну Кадони не понравилась идея Госдумы сажать за порчу и гадания

Маг Кадони: Наказание за порчи и гадание лишь повысит интерес общества к этой теме

Влад Кадони. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni

Влад Кадони. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni

В Госдуме предложили сажать в тюрьму за занятия магией. Против инициативы тут же выступили колдуны, эзотерики и экстрасенсы. Свою позицию изложил маг и телеведущий Влад Кадони.

«Всё же такие понятия, как порча, гадания и привороты — часть культуры. Они вне бытовой или материальной сферы. Нужно ли доводить дела до судов в этом вопросе? Тем более, что мы пока остаемся светским государством. На мой взгляд, такие заявления, законы или проекты больше повысят интерес к этой теме, а также на придание значимости», — цитирует Кадони «Газета.ru».

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Также маг отметил, что наведение порчи помогает человеку пережить острую фазу конфликта, а желание сделать человеку плохо не ведёт к реальным действиям. Кроме того, колдун считает, что некоторые люди начнут злоупотреблять законом, чтобы расквитаться со своими врагами через суд.

Напомним, что идею запретить в России занятия порчей, гаданиями и приворотами, высказал депутат Государственной Думы Александр Спиридонов. Он отметил, что продолжит бороться с распространением рекламы магических услуг с представителями церкви.

Полина Никифорова
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