Колдуну Кадони не понравилась идея Госдумы сажать за порчу и гадания
Маг Кадони: Наказание за порчи и гадание лишь повысит интерес общества к этой теме
Влад Кадони. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / domkadoni
В Госдуме предложили сажать в тюрьму за занятия магией. Против инициативы тут же выступили колдуны, эзотерики и экстрасенсы. Свою позицию изложил маг и телеведущий Влад Кадони.
«Всё же такие понятия, как порча, гадания и привороты — часть культуры. Они вне бытовой или материальной сферы. Нужно ли доводить дела до судов в этом вопросе? Тем более, что мы пока остаемся светским государством. На мой взгляд, такие заявления, законы или проекты больше повысят интерес к этой теме, а также на придание значимости», — цитирует Кадони «Газета.ru».
Также маг отметил, что наведение порчи помогает человеку пережить острую фазу конфликта, а желание сделать человеку плохо не ведёт к реальным действиям. Кроме того, колдун считает, что некоторые люди начнут злоупотреблять законом, чтобы расквитаться со своими врагами через суд.
Напомним, что идею запретить в России занятия порчей, гаданиями и приворотами, высказал депутат Государственной Думы Александр Спиридонов. Он отметил, что продолжит бороться с распространением рекламы магических услуг с представителями церкви.