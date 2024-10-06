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6 октября, 03:45

В России предлагают сажать за гадания и привороты

Депутат Госдумы Спиридонов ввести уголовную ответственность за порчу и привороты

В России рассматривают возможность введения уголовной ответственности за порчу, гадание и привороты. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

Спиридонов объяснил, что любые попытки негативного воздействия на жизнь и здоровье других людей следует приравнивать к нанесению ущерба. Он подчеркнул, что порча, привороты и другие магические воздействия — это не просто гадания, а серьёзные вмешательства в чужую жизнь.

Депутат также сообщил, что вместе со священником Фёдором Лукьяновым активно борется с рекламой магических услуг. Спиридонов призывает к ограничению доступа россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсах, чтобы очистить медиапространство от подобных практик.

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Ранее в Госдуме захотели запретить пропаганду квадроберства. Депутат Лантратова считает, что наказание должны понести не родители, а те, кто навязывает привлекательность этого движения.

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Shutterstock / FOTODOM / Kittyfly

Анатолий Цейко
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