В России предлагают сажать за гадания и привороты

В России рассматривают возможность введения уголовной ответственности за порчу, гадание и привороты. С такой инициативой выступил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

Спиридонов объяснил, что любые попытки негативного воздействия на жизнь и здоровье других людей следует приравнивать к нанесению ущерба. Он подчеркнул, что порча, привороты и другие магические воздействия — это не просто гадания, а серьёзные вмешательства в чужую жизнь.

Депутат также сообщил, что вместе со священником Фёдором Лукьяновым активно борется с рекламой магических услуг. Спиридонов призывает к ограничению доступа россиян к информации о гаданиях, астрологии и экстрасенсах, чтобы очистить медиапространство от подобных практик.