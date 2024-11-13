Для кого брак 25.05.25 закончится разбитым сердцем: Расклад астролога

Самой красивой датой для свадьбы в 2025 году признали 25 мая. В этот день планируют расписаться уже около 500 пар, однако не для всех брак окажется удачным. Как оказалось, 25.05.2025 стоит регистрировать брак только тем молодожёнам, которые практично относятся к своему союзу и планируют вместе вести бизнес. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Татьяна Ермолина.

Она отметила, что ажиотаж вокруг этой даты со стороны женихов и невест не оправдан. Хоть это и не самый плохой день для бракосочетания, но и не считается самым оптимальным. Скорее, 25 мая больше подходит для знакомств и первых свиданий, чем для создания семьи.

«Особое положение Венеры и Марса в этот день говорит о том, что брак станет союзом двух лидеров, каждый из которых тянет одеяло на себя. А значит, им будет сложно договариваться и придётся всё время искать темы для соприкосновения. Будет очень много того, что их разъединяет», — объяснила астролог.

Однако она добавила, что для молодожёнов, у которых есть общее дело, этот день прекрасно подойдёт для брака. И если даже не сразу, а в дальнейшем супруги станут друг для друга источником материальных благ, то у них есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь вместе.

Если же отношения основаны на романтике, пылкости, то красивая дата может обернуться разочарованием, предупредила эксперт. Говорит об этом и переход планеты Нептун в новый знак, что происходит раз в десятилетия.