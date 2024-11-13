Для кого брак 25.05.25 закончится разбитым сердцем: Расклад астролога
Астролог Ермолина предостерегла россиян от росписи в красивую дату 25.05.25
Самой красивой датой для свадьбы в 2025 году признали 25 мая. В этот день планируют расписаться уже около 500 пар, однако не для всех брак окажется удачным. Как оказалось, 25.05.2025 стоит регистрировать брак только тем молодожёнам, которые практично относятся к своему союзу и планируют вместе вести бизнес. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Татьяна Ермолина.
Она отметила, что ажиотаж вокруг этой даты со стороны женихов и невест не оправдан. Хоть это и не самый плохой день для бракосочетания, но и не считается самым оптимальным. Скорее, 25 мая больше подходит для знакомств и первых свиданий, чем для создания семьи.
«Особое положение Венеры и Марса в этот день говорит о том, что брак станет союзом двух лидеров, каждый из которых тянет одеяло на себя. А значит, им будет сложно договариваться и придётся всё время искать темы для соприкосновения. Будет очень много того, что их разъединяет», — объяснила астролог.
Однако она добавила, что для молодожёнов, у которых есть общее дело, этот день прекрасно подойдёт для брака. И если даже не сразу, а в дальнейшем супруги станут друг для друга источником материальных благ, то у них есть все шансы прожить долгую и счастливую жизнь вместе.
Если же отношения основаны на романтике, пылкости, то красивая дата может обернуться разочарованием, предупредила эксперт. Говорит об этом и переход планеты Нептун в новый знак, что происходит раз в десятилетия.
«Под влиянием этого у молодожёнов будет очень много иллюзий касаемо их отношений и ощущение того, что всё в их руках — всё можно разрушить и создать заново. Если их будут вести такие мысли, а не какие-то конкретные практические цели, то всё может закончиться совместной враждой», — заключила Татьяна Ермолина.
Стоит отметить, что подобные красивые даты привлекали молодожёнов всегда. Также в следующем году много желающих зарегистрировать свои отношения 25 января, 25 июля и 25 апреля. В этом же году впереди ещё одна красивая дата 12.12.2024. Этот день вполне благоприятствует счастливым союзам, но с некоторыми оговорками — пары будут счастливы только при условии, если их чувства взаимны.