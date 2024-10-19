Нумеролог определила, для кого красивая дата 12.12.2024 станет счастливой

Многие женихи и невесты придают особое значение дню свадьбы, считая, что красивая дата благоприятно скажется на их будущей семейной жизни. Также это число легко запомнить, что немаловажно для мужчин, которые славятся забывчивостью. Следующей такой датой станет 12.12.2024. По мнению нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой, этот день вполне благоприятствует счастливым союзам, но с некоторыми оговорками.

По словам эксперта, нумерологическое значение 12.12.2024 — цифра пять. Со школьных времён она считается символом совершенства. С точки зрения нумерологии, пятёрка считается числом истинной гармонии. Однако пары, заключившие брак в эту красивую дату, будут счастливы, если их чувства взаимны.

«В сфере любви и семейных отношений пятерка будет покровительствовать лишь тем, чьи чувства гармоничны изначально. Только истинно любящие люди, которые готовы идти на компромиссы, слушать друг друга, уважать и ценить, найдут свое счастье в браке, который заключен в день числа пять», — заявила Белова в беседе с «Вечерней Москвой».

Если же в отношениях есть двойное дно, но пятёрка не даст выстоять перед трудностями жизни. Такой брак, по словам нумеролога, будет не долгим.

«Если внутренний голос честно и искренне может поставить пятёрку союзу двух сердец, то и Вселенная согласится с этой оценкой. А если же нет, то есть смысл поработать над отношениями», — заключила Белова.