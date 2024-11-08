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8 ноября, 12:33

Главная сваха страны дала мужчинам полгода, чтобы сделать россиянкам предложение

Сябитова призвала уходить от мужчин, избегающих свадьбы через полгода отношений

Главная сваха страны и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова поделилась советами для женщин, которые задумываются о будущем своих отношений. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула, что если за полгода от избранника не поступает предложение о браке, то стоит задуматься о расставании.

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По словам Сябитовой, в начале отношений, который длится около четырёх месяцев, важно познакомиться и оценить перспективы совместной жизни. Она не рекомендует парам жить вместе на этом этапе, лучше подождать до помолвки, которая должна длиться около шести месяцев. Если за это время не последует предложение, то лучше разойтись.

«Какой смысл ждать годами? Я уверяю вас, по моему опыту, мужчина практически моментально понимает, его это женщина или нет. Если это не так, давайте посмотрим наши классические фильмы, где мужчина годами живёт с девушкой, потом они расходятся. Через месяц он женится на нужной девушке», — отметила Сябитова, которая призывает женщин ценить свои «драгоценные дни» и искать тех мужчин, которые готовы к серьёзным отношениям.

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А ранее в Башкортостане 88-летняя невеста сыграла свадьбу с 83-летним женихом. Церемония прошла в старобаишском доме-интернате для престарелых, где и познакомилась великовозрастная парочка.

Обложка ©

Shutterstock.AI Generator

Марина Фещенко
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