Горько: 5 звёздных пар, которые сыграли свадьбу в 2024 году

Найти вторую половинку непросто, однако возможно. Как правило, влюблённые не могут провести в разлуке и пары минут, поэтому стараются пораньше сыграть свадьбу, чтобы всю жизнь быть вместе. Конечно, многие браки заканчиваются разводами, но это не значит, что не стоит пробовать! Если люди действительно любят друг друга, то они смогут справиться со всеми трудностями и точно проживут счастливую совместную жизнь. В этом году попытать удачу решили и звёзды российского шоу-бизнеса. Life.ru расскажет, кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2024 году.

Мария Погребняк и Игорь Головинский

Мария Погребняк скромно вышла замуж перед родами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapogoda

В сентябре прошлого года Мария Погребняк развелась с футболистом Павлом Погребняком, а недавно вновь вышла замуж. Избранником звезды стал бизнесмен Игорь Головинский. Предложение девушке сделали этой весной, а чуть позже Мария сообщила, что ждёт от возлюбленного ребёнка. На днях стало известно, что пара официально зарегистрировала брак. Никакого пышного торжества не было, молодые люди просто расписались в МФЦ. Мария надела красивое белое платье и пиджак в тон, а Игорь выбрал светлые брюки и тёмное поло. Возможно, церемония прошла скромно из-за положения девушки, ведь ей совсем скоро рожать.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук

Гарик Харламов организовал для своей избранницы роскошную свадьбу. Кадр из фильма «Гусар» режиссёр Рустам Мосафир и др., сценарист Максим Вахитов и др. / Kinopoisk

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук сыграли свадьбу 7 августа. Пышное торжество проходило в элитном посёлке Московской области. Ведущим мероприятия стал Сергей Бурунов. Гарик и Екатерина не любят разглашать подробности личной жизни, однако об их свадьбе стало известно. Пара не скупилась и устроила настоящий праздник, на который пригласила половину российского шоу-бизнеса. В этот день было всё: море живых цветов, роскошное белое платье и, конечно, гигантский торт.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Анна Чиповская тайно вышла замуж за актёра Дмитрия Ендальцева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Актриса Анна Чиповская всегда скрывает подробности личной жизнь, но в этот раз решила поделиться с поклонниками одной фотографией со свадьбы. Кадр был сделан в загсе, Анна на нём выглядит очень счастливой. Церемония проходила тайно и была весьма скромной. Молодые люди не стали заморачиваться с нарядами и выбрали обычную одежду. Актриса надела белое платье по фигуре и туфли-лодочки, а её избранник и вовсе пошёл расписываться в кроссовках, футболке и куртке поверх. Укладку и макияж девушка тоже сделала повседневными. Так сразу и не поймёшь, что свадьба!

Александра Трусова и Макар Игнатов

Александра Трусова взяла фамилию мужа и стала Игнатовой. Фото © Youtube / Aleksandra Trusova

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили пожениться в июне этого года, а в августе уже сыграли пышную свадьбу. Так как времени на подготовку было мало, молодые люди очень устали. Скромничать спортсмены не стали и устроили настоящий праздник. Невеста даже сменила три платья. Первое она надела на официальную часть в загсе, где собрались самые близкие, а позже девушка сменила его на пышное платье с пятиметровой фатой. Кстати, выбирать наряды и устраивать торжество помогала Яна Рудковская, наверное, отсюда и размах. Дети продюсера даже несли фату невесты. Темой свадьбы стали русские сказки. Не обошлось и без танца молодых с интересными поддержками. Кстати, третье платье предназначалось именно для него.

Лиана Гриба и Артём Губин

Лиана Гриба и Артём Губин сыграли свадьбу в загсе Москвы. Видео © Telegram / LianaGriba8

В этом году Лиана Гриба получила большую популярность благодаря главной роли в русской версии сериала "Постучись в мою дверь", а недавно в её жизни случилось ещё одно важное событие — она стала женой. Избранник Лианы — актёр Артём Губин. Церемония проходила в загсе Москвы, где пара обменялась кольцами и клятвами. Молодые люди были неотразимы: Лиана выбрала для торжества классическое пышное белое платье, а Артём — элегантный светло-серый костюм. Теперь в мире кино стало на одну семью больше!