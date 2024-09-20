Художница и Легенда: Приём у Путина положил начало прекрасной истории любви волонтёров СВО

Волонтёры СВО Никита Черепин и Даша Алдошина, которые познакомились на приёме у президента РФ Владимира Путина, решили пожениться. Об этом Художница и Легенда рассказали в интервью kp.ru.

Знакомство уроженца Донбасса с позывным Легенда и девушки, которая состоит в «Народном фронте» в Москве и учится на художницу, произошло в начале этого года во время работы в колл-центре. Никита и Даша принимали сообщения от людей на Послании президента к Федеральному собранию. Спустя полгода молодой человек сделал возлюбленной предложение на одном из тактико-стратегических форумов.

«У нас позади был тяжёлый день, я вся пыльная, уставшая, в военной форме и вдруг Никита берёт меня за руку, выводит в центр круга, вокруг сотни участников форума и просит стать его женой. Конечно, ответила «Да», — улыбнулась счастливая Даша.

Молодые люди не понаслышке знают об ужасах СВО: они столкнулись со смертями друзей и теперь помогают людям в зоне боевых действий. Вместо романтических прогулок и поездки на море жених и невеста отправились в командировку в Курск, где собирали продуктовые наборы переселенцам, работали в ПВР и госпиталях. Кроме того, Никита и Даша обучают всех желающих тактической медицине. В частности, рассказывают, что делать, если миной оторвало ногу, и как обнаружить эту самую мину.