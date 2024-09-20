Художница и Легенда: Приём у Путина положил начало прекрасной истории любви волонтёров СВО
Kp.ru: Волонтёры СВО познакомились на приёме у Путина и решили пожениться
Волонтёры Даша Алдошина и Никита Черепин. Фото © kp.ru
Волонтёры СВО Никита Черепин и Даша Алдошина, которые познакомились на приёме у президента РФ Владимира Путина, решили пожениться. Об этом Художница и Легенда рассказали в интервью kp.ru.
Знакомство уроженца Донбасса с позывным Легенда и девушки, которая состоит в «Народном фронте» в Москве и учится на художницу, произошло в начале этого года во время работы в колл-центре. Никита и Даша принимали сообщения от людей на Послании президента к Федеральному собранию. Спустя полгода молодой человек сделал возлюбленной предложение на одном из тактико-стратегических форумов.
«У нас позади был тяжёлый день, я вся пыльная, уставшая, в военной форме и вдруг Никита берёт меня за руку, выводит в центр круга, вокруг сотни участников форума и просит стать его женой. Конечно, ответила «Да», — улыбнулась счастливая Даша.
Молодые люди не понаслышке знают об ужасах СВО: они столкнулись со смертями друзей и теперь помогают людям в зоне боевых действий. Вместо романтических прогулок и поездки на море жених и невеста отправились в командировку в Курск, где собирали продуктовые наборы переселенцам, работали в ПВР и госпиталях. Кроме того, Никита и Даша обучают всех желающих тактической медицине. В частности, рассказывают, что делать, если миной оторвало ногу, и как обнаружить эту самую мину.
После свадьбы Никита и Даша хотят переехать в Донецк, откуда родом жених. Во время совместных поездок по освобождённым городам девушка влюбилась в этот регион и теперь мечтает там жить.
Ранее выживший под Курском волонтёр «Народного фронта» Фёдор Геращенко вышел из комы и хочет вернуться к работе. Как писал Life.ru, в машину ребят, которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, попал украинский снаряд. Вместе с Геращенко в салоне находились волонтёры Николай Ковалёв, Давид Соколов. Они погибли на месте и были посмертно награждены орденами, а Геращенко был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, его ввели в состояние искусственной комы.