Путин посмертно наградил орденами волонтёров ОНФ, погибших от удара "Точкой У"
Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов. Фото © VK / Молодёжка Народного Фронта
Президент России Владимир Путин подписал указ он награждении орденами Мужества посмертно волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова по прозвищам Тюр и Чапай, которые погибли в Курской области от удара украинской "Точки-У" по машине. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Наградить орденами Мужества (посмертно) за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской в экстремальных условиях», – сказано в указе.
Напомним, двое сотрудников "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. 21-летний Давид Соколов и 22-летний Николай Ковалёв из ДНР приехали помогать жителям Курской области по зову сердца.