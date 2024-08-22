Путин посмертно наградил орденами волонтёров ОНФ, погибших от удара "Точкой У"

Президент России Владимир Путин подписал указ он награждении орденами Мужества посмертно волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова по прозвищам Тюр и Чапай, которые погибли в Курской области от удара украинской "Точки-У" по машине. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.