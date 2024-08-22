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22 августа, 12:58

Путин посмертно наградил орденами волонтёров ОНФ, погибших от удара "Точкой У"

Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов. Фото © VK / Молодёжка Народного Фронта

Погибшие Николай Ковалёв и Давид Соколов. Фото © VK / Молодёжка Народного Фронта

Президент России Владимир Путин подписал указ он награждении орденами Мужества посмертно волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова по прозвищам Тюр и Чапай, которые погибли в Курской области от удара украинской "Точки-У" по машине. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«‎Наградить орденами Мужества (посмертно) за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской в экстремальных условиях», – сказано в указе.

Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ
Волонтёр ОНФ Давид Соколов дал интервью за пару часов до гибели от удара ВСУ

Напомним, двое сотрудников "Народного фронта", которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, погибли после прямого попадания снаряда ВСУ в машину. 21-летний Давид Соколов и 22-летний Николай Ковалёв из ДНР приехали помогать жителям Курской области по зову сердца.

Андрей Бражников
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