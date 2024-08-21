Выживший под Курском волонтёр "Народного фронта" вышел из комы и хочет вернуться к работе Вышедший из комы после ранения под Курском волонтёр хочет и дальше помогать 21 августа, 18:50 Фёдор Геращенко. Обложка © VK / Фёдор Геращенко

Волонтёр и замруководителя краснодарского отделения «Народного фронта» Фёдор Геращенко хочет вернуться помогать жителям Курской области, хотя ранее попал там под обстрел ВСУ и лишился двух товарищей. Сейчас Геращенко находится в больнице с ожогами и ранениями, он уже вышел из комы. Об этом рассказал журналистам и. о. руководителя объединённого гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарёв.

«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, всё в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, позвонил своими товарищами и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», — поделился он.

Напомним, в машину сотрудников «Народного фронта», которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, попал украинский снаряд. В салоне находились волонтёры Николай Ковалёв, Давид Соколов и замглавы краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко. Ребята ехали за жителями Глушковского района. Ковалёв и Соколов погибли, а Геращенко был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, его ввели в состояние искусственной комы.

Авторы Татьяна Миссуми