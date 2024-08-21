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Выживший под Курском волонтёр "Народного фронта" вышел из комы и хочет вернуться к работе

Вышедший из комы после ранения под Курском волонтёр хочет и дальше помогать

21 августа, 18:50
Фёдор Геращенко. Обложка © VK / Фёдор Геращенко

Фёдор Геращенко. Обложка © VK / Фёдор Геращенко

Волонтёр и замруководителя краснодарского отделения «Народного фронта» Фёдор Геращенко хочет вернуться помогать жителям Курской области, хотя ранее попал там под обстрел ВСУ и лишился двух товарищей. Сейчас Геращенко находится в больнице с ожогами и ранениями, он уже вышел из комы. Об этом рассказал журналистам и. о. руководителя объединённого гуманитарного штаба Народного фронта Василий Бочкарёв.

«Сейчас он находится в больнице Вишневского, уже проходит лечение, всё в порядке в целом. Первое, что он сделал, когда вышел из искусственной комы, позвонил своими товарищами и сказал: «Так, восстановите мне срочно паспорт и другие документы», — поделился он.

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Напомним, в машину сотрудников «Народного фронта», которые вывозили мирных жителей из приграничных районов Курской области, попал украинский снаряд. В салоне находились волонтёры Николай Ковалёв, Давид Соколов и замглавы краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко. Ребята ехали за жителями Глушковского района. Ковалёв и Соколов погибли, а Геращенко был госпитализирован с осколочными ранениями и ожогами, его ввели в состояние искусственной комы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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