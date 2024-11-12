Названа самая красивая дата для свадьбы в 2025 году

В Москве влюблённые активно подают заявления на регистрацию брака на 25 мая 2025 года, считая такое красивое сочетание цифр залогом семейного счастья. Об этом рассказала журналистам начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

«Уже около 10 тысяч пар запланировали регистрацию брака в 2025 году. Наибольшее количество заявлений на следующий год подано на красивую дату – воскресенье 25.05.2025. Уже около 500 пар планируют пожениться в этот выходной день», — отметила она.

Уханева заметила, что молодёженов всегда привлекали подобные красивые даты. По её словам, много желающих зарегистрировать свои отношения также 25 января, 25 июля и 25 апреля следующего года. Московские власти напоминают и о проекте «Новые адреса счастья», в рамках которого будут доступны для молодожёнов несколько выездных площадок для регистрации брака.