Священник призвал россиянок до свадьбы ни-ни, чтобы не «изнашивать» тело
Челябинский священник Кривоного советует девушкам не начинать половую жизнь рано
Девушкам не следует торопиться вступать в половую жизнь, чтобы в итоге не столкнуться с бесплодием. Таким советом поделился настоятель храма Александра Невского протоирей Борис Кривоногов во время Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске. Его слова приводит URA.RU.
«Когда девушка начинает жить рано половой жизнью, в христианстве это называется грех и половая распущенность. А вот когда встретит любимого человека и выйдет замуж, то забеременеть уже не сможет», — сказал священнослужитель на дискуссии «Демография: рождаемость, здоровье, долголетие» на РЭФ.
Когда девушка в раннем возрасте вступает в половые контакты, она может «залететь» несколько раз, несмотря на использование контрацептивов, считает священник. Из-за этого приходится делать один аборт за другим. Таким образом, к моменту, когда она встретит своего человека, её организм уже будет «подызношен», говорит он.
«Надо лечить причину, а не следствие. Есть заповедь Божия, которая сейчас всячески высмеивается: «До свадьбы ни-ни», — напомнил Кривоногов.
Священник уверен, что для улучшения рождаемости нужно обязательно возвращаться к традиционным ценностям, а не придумывать всякие новшества.
Ранее акушер-гинеколог Ганичкина предупредила об опасности незащищённого анального секса. По её словам, если сразу после него произошёл ещё и вагинальный, то это может привести к бесплодию у женщины.
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