Священник призвал россиянок до свадьбы ни-ни, чтобы не «‎изнашивать» тело

Девушкам не следует торопиться вступать в половую жизнь, чтобы в итоге не столкнуться с бесплодием. Таким советом поделился настоятель храма Александра Невского протоирей Борис Кривоногов во время Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске. Его слова приводит URA.RU.

«Когда девушка начинает жить рано половой жизнью, в христианстве это называется грех и половая распущенность. А вот когда встретит любимого человека и выйдет замуж, то забеременеть уже не сможет», — сказал священнослужитель на дискуссии «Демография: рождаемость, здоровье, долголетие» на РЭФ.

Когда девушка в раннем возрасте вступает в половые контакты, она может «залететь» несколько раз, несмотря на использование контрацептивов, считает священник. Из-за этого приходится делать один аборт за другим. Таким образом, к моменту, когда она встретит своего человека, её организм уже будет «подызношен», говорит он.

«Надо лечить причину, а не следствие. Есть заповедь Божия, которая сейчас всячески высмеивается: «До свадьбы ни-ни», — напомнил Кривоногов.

Священник уверен, что для улучшения рождаемости нужно обязательно возвращаться к традиционным ценностям, а не придумывать всякие новшества.