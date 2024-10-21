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21 октября, 13:19

Врач рассказала о связи анального секса и бесплодия

Врач Ганичкина: Анальный секс может вызвать воспаление придатков матки

Россиянок предупредили об опасности незащищённого анального секса. Если сразу после него был вагинальный, то это может привести к бесплодию у женщины, рассказала кандидат медицинских наук, репродуктолог, акушер-гинеколог Мария Ганичкина.

Врач объяснила, что кишечная микрофлора, которая присутствует в прямой кишке, не подходит для влагалища. Она может спровоцировать инфекционно-воспалительный процесс, который с большой вероятностью распространится на органы женской половой системы.

«В частности, полость матки и придатки, что чревато эндометритом (воспалением в полости матки) и аднекситом (воспалением придатков матки)», — предупредила доктор в беседе с «Газетой.Ru».

Эти проблемы напрямую связаны с бесплодием у женщин. Например, при аднексите может развиться непроходимость маточных труб, а эндометрит является одной из причин, почему не удаётся забеременеть при ЭКО.

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Таким образом, врач призывает не вводит в прямую кишку посторонние предметы. Помимо проблем с бесплодием может появиться кровь в стуле и геморрой.

Ранее россиянам назвали смертельно-опасные места для занятия сексом. В частности, к ним относятся обочина дороги, ванная комната, кухня, смотровые площадки, перила, а также мосты и открытые окна. Там можно поскользнуться и получить смертельную травму. При высокой интенсивности можно сломать половой член партнёра или повредить половой орган женщины, особенно если использовать предметы, не предназначенные для сексуальных игр.

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freepik

Алёна Зиновьева
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