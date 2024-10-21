Врач рассказала о связи анального секса и бесплодия

Россиянок предупредили об опасности незащищённого анального секса. Если сразу после него был вагинальный, то это может привести к бесплодию у женщины, рассказала кандидат медицинских наук, репродуктолог, акушер-гинеколог Мария Ганичкина.

Врач объяснила, что кишечная микрофлора, которая присутствует в прямой кишке, не подходит для влагалища. Она может спровоцировать инфекционно-воспалительный процесс, который с большой вероятностью распространится на органы женской половой системы.

«В частности, полость матки и придатки, что чревато эндометритом (воспалением в полости матки) и аднекситом (воспалением придатков матки)», — предупредила доктор в беседе с «Газетой.Ru».

Эти проблемы напрямую связаны с бесплодием у женщин. Например, при аднексите может развиться непроходимость маточных труб, а эндометрит является одной из причин, почему не удаётся забеременеть при ЭКО.

Таким образом, врач призывает не вводит в прямую кишку посторонние предметы. Помимо проблем с бесплодием может появиться кровь в стуле и геморрой.