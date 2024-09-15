Репродуктолог разрушила основной миф о бесплодии

Если врачи исключили очевидные причины бесплодия, то нет смысла дальше продолжать искать пути решения этой проблемы. Зачатие может произойти со временем естественным путём, при помощи введения спермы напрямую или процедуры ЭКО. Об этом заявила «Газете.ru» врач-репродуктолог Дарья Илиеску.

Бывает так, что у пары всё хорошо: маточные трубы проходимы, регулярная овуляция, здоровая матка и яичники, прекрасная спермограмма, но зачатия не происходит. По словам врача, в таком случае говорят о бесплодии неясного генеза. Искать причину отсутствия беременности дальше не нужно — поможет только выжидательная тактика.

«Согласно международному гайдлайну ESHRE 2023 года, молодым парам со стажем бесплодия до 12 месяцев можно предложить дождаться естественного зачатия», — рассказала Илиеску.

Если же пара не хочет ждать, то можно воспользоваться вспомогательными технологиями. Например, ввести специально обработанную сперму прямо в матку. Когда мужчине и женщине больше 35 лет и у них долгие годы не получается зачать ребёнка и были даже выкидыши или аборты, то в таком случае применяется ЭКО со стимуляцией суперовуляции, добавила медик.