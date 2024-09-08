Раскрыты чудодейственные свойства боровой матки для женского здоровья

Растение под названием ортилия однобокая или боровая матка давно применяется в народе для лечения гинекологических заболеваний. Некоторые утверждают, что оно способно даже вылечить бесплодие. Так ли это, объяснила порталу «Страсти» акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина.

По словам врача, в состав боровой матки входят фитогормоны — вещества, которые по структуре схожи с прогестероном и эстрогеном. Они помогают нормализовать менструальный цикл и применяются при миоме матки, эндометриозе, полипах эндометрия. Кроме того, растение помогает справиться с предменструальным синдромом, снижением либидо, нестабильностью менструального цикла, болезненными менструациями и повышает вероятность наступления беременности.

По словам Пришвиной, боровая матка содержит противовоспалительные компоненты, такие как гидрохинон и борется со свободными радикалами, что продлевает молодость организма. Она снижает свёртываемость крови, препятствуя тромбообразованию.

«Не стоит забывать про смолы, органические кислоты, витамины, такие как цинк, витамин С, медь, марганец, улучшающие обмен веществ, повышающие сопротивляемость организма, оказывающие мощный тонизирующий эффект. Благодаря активному противовоспалительному действию лекарственное растение используется при воспалении половых путей, мочевыводящих органов», — отметила гинеколог, добавив, что подбором дозировки должен заниматься врач.