Дисбиоз и кровотечение: Гинеколог предупредила россиянок об опасности «лечебных» грязевых тампонов

У россиянок набирает популярность способ лечения бесплодия, инфекций и других болезней репродуктивной системы грязевыми тампонами. Средство гигиены напитывают якобы лечебным илом со дна водоёмов. Акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева в беседе в SHOT ПРОВЕРКА рассказала, чем могут быть опасны подобные процедуры. Она отметила, что эффективность таких «чудесных» средств не доказана.

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

«Никаких исследований, подтверждающих результаты действенности препарата, не существует. В составе грязи может быть намешано множество компонентов не органического происхождения. Таким образом, вещество нарушает pH-среду», — говорит врач.

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия такого «очищения» могут быть плачевным — от дисбиоза с зудом до ожога слизистой и кровотечения, предупредила врач. К слову, продаются такие тампоны свободно, доверчивые женщины их на маркетплейсах и начинают использовать без рекомендаций специалистов.