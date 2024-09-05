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5 сентября, 10:37

Дисбиоз и кровотечение: Гинеколог предупредила россиянок об опасности «лечебных» грязевых тампонов

SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки начали лечить бесплодие опасными тампонами с грязью

У россиянок набирает популярность способ лечения бесплодия, инфекций и других болезней репродуктивной системы грязевыми тампонами. Средство гигиены напитывают якобы лечебным илом со дна водоёмов. Акушер-гинеколог Ляйсан Хисамиева в беседе в SHOT ПРОВЕРКА рассказала, чем могут быть опасны подобные процедуры. Она отметила, что эффективность таких «чудесных» средств не доказана.

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

«Никаких исследований, подтверждающих результаты действенности препарата, не существует. В составе грязи может быть намешано множество компонентов не органического происхождения. Таким образом, вещество нарушает pH-среду», — говорит врач.

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Грязевой тампон. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Последствия такого «очищения» могут быть плачевным — от дисбиоза с зудом до ожога слизистой и кровотечения, предупредила врач. К слову, продаются такие тампоны свободно, доверчивые женщины их на маркетплейсах и начинают использовать без рекомендаций специалистов.

Россиянкам рассказали, какие женские заболевания могут привести к бесплодию или раку
Россиянкам рассказали, какие женские заболевания могут привести к бесплодию или раку

Недавно Life.ru рассказывал, что тампоны 14 популярных брендов оказались опасными для женского здоровья. В их составе обнаружили мышьяк, свинец, ртуть и ещё много других токсичных веществ, вызывающих рак, диабет и бесплодие.

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SHOT ПРОВЕРКА

Николай Рюмин
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