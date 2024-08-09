Учёные обнаружили в тампонах токсины, вызывающие у женщин рак и бесплодие

Тампоны 14 популярных брендов оказались опасными для женского здоровья. В их составе обнаружили мышьяк, свинец, ртуть и ещё много других токсичных веществ, вызывающих рак, диабет и бесплодие. Об этом пишет журнал Environmental International, ссылаясь на результаты исследования.

Главной причиной токсичности тампонов назвали халатность, которую проявили производители по всему миру. Обнаружено несколько путей попадания опасных веществ в сырьё, используемое для производства тампонов. Первый — расположение хлопковых полей рядом со свинцовыми заводами и другими опасными производствами. Второй — добавление в предметы гигиены красок, антибактериальных средств и отбеливателей, которые могут содержать вредные примеси.

Учёные провели анализ и обнаружили в тампонах превышающее норму количество мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, ртути, никеля, свинца, ванадия и цинка. Как только перечисленные вещества попадают в организм, начинаются проблемы с репродуктивной и эндокринной системами, с сердечно-сосудистой системой, развивается рак и нарушается работа нервной системы. В некоторых случаях опасные вещества разъедают микрофлору половых органов.