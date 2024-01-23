Точно не холод и короткие юбки: Врач оценила мифы о причинах цистита Врач Зубова: Некоторые травяные отвары могут усугубить болезни мочевого пузыря 23 января, 09:22 Если женщина ходит в короткой юбке, но при этом следит за гигиеной, риск развития цистита будет снижен. Обложка © Unsplash

Циститом называют воспаление мочевого пузыря, которое проявляется частым и болезненным мочеиспусканием. Развиться заболевание может по нескольким причинам: из-за бактериальной инфекции, травмирования слизистой оболочки мочеиспускательного канала (например, при мочекаменной болезни), а также из-за некоторых заболеваний мочевыделительной системы. О каких методах лечения этого заболевания стоит уже забыть, Лайфу рассказала врач Нина Зубова.

Чаще всего заболевание встречается у женщин: это связано с анатомическими особенностями строения мочеиспускательного канала. У женщин уретра короче и шире, а значит, любому микроорганизму проще попасть в неё, а затем подняться в мочевой пузырь. Предрасполагающими к циститу факторами могут стать незащищённые половые акты, травмы уретры и мочевого пузыря, другие заболевания мочеполовой системы, аллергические реакции (например, на средства гигиены, презервативы или смазку). Нина Зубова Врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

А вот холод, вопреки расхожему мнению, отнести к однозначным причинам воспаления мочевого пузыря нельзя: дело в том, что переохлаждение организма не провоцирует цистит само по себе. Оно может быть только предрасполагающим фактором для снижения иммунитета, отмечает Зубова.

"Следовательно, даже если женщина ходит в юбке осенью и зимой, но при этом следит за интимной гигиеной и её мочеполовая система не инфицирована, риск развития цистита будет снижен", — добавила врач — эксперт лаборатории "Гемотест".

Стресс также нельзя назвать предрасполагающим фактором в развитии воспаления мочевого пузыря. Он, конечно, некоторым образом влияет на гормональный фон человека, обмен веществ, а также на настроение, но сам по себе цистит спровоцировать неспособен.

Если причина цистита — бактериальная инфекция, врач назначает уросептики, антибиотики и противовоспалительные средства. В некоторых случаях также рекомендуют мочегонную терапию фитопрепаратами — они усиливают продукцию мочи почками и помогают дополнительно "вымывать" инфекцию.

А вот народные методы лечения цистита чаще всего неэффективны, предупреждает врач. В отличие от лекарственных препаратов и методов лечения, разработанных врачами, они не прошли клинических испытаний, а значит, результат такой терапии не гарантирован. Кроме того, у народных методов могут быть неожиданные и неприятные побочные эффекты. Например, приём некоторых травяных и ягодных отваров может усугубить течение мочекаменной болезни, негативно повлиять на функцию печени и почек.

Главный способ профилактики цистита — это соблюдение правил интимной гигиены. Важно ежедневно подмываться, менять нижнее белье, своевременно заменять средства личной гигиены (прокладки, тампоны, менструальные чаши).

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Авторы Андрей Горяничев